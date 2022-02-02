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"Привет, ребята, я сейчас – ураган". Марлос официально стал игроком Атлетико Паранаэнсе

Южная Америка
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(2 голосов)

Глава "Приключения украинца в Южной Америке"

"Привет, ребята, я сейчас – ураган". Марлос официально стал игроком Атлетико Паранаэнсе

Athletico

Новина українською

Футбольный клуб "Атлетико Паранаэнсе" официально объявил на своем сайте о подписании контракта с украинским футболистом Марлосом. Соглашение с 33-летним исполнителем подписано до конца 2022 года. Он будет играть под 10-м номером.

Таким образом, Марлос вернулся в Бразилию, ранее он защищал цвета "Коритибы" и "Сан-Паулу". В Украине хавбек играл за "Металлист" (2012-2014), после чего перебрался в донецкий "Шахтер" (2014-2021). Полузащитник был презентован интересным роликом, в конце которого сам Марлос заявил: "Привет, ребята, я сейчас – ураган. Я уже здесь".

"Я всегда четко заявлял, что мечтаю играть за "Атлетико Паранаэнсе". Этот клуб великолепен, с отличной структурой. Мне даже кажется, что я все еще в Европе. Такого нет ни в одном другом бразильском клубе".

Отметим, что "Ураган" – это прозвище "Атлетико Паранаэнсе". Команда завершила прошлый розыгрыш бразильской Серии А на 14-й позиции.

В составе "горняков" Марлос сыграл 287 матчей (74 гола и 69 результативных передач). Также в активе игрока 26 поединков за сборную Украины (1 мяч).

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
athletico.com

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Комментарии (6)
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аалекс ( Крым)
02.02.2022 в 10:30
Успехов новом клубе.
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0
0
Volder (Ков)
02.02.2022 в 10:00
Вот бы ещё в сборную вернулся
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.02.2022 в 09:30
Совет да любовь!
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+2
0
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2.dc (Николаев)
02.02.2022 в 09:17
))) … удачи, Ураган …
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+2
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
02.02.2022 в 08:56
Удачі!
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+3
0
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satellite (Харьков)
02.02.2022 в 08:49
Удачи тебе,Марлос!!!
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+4
0


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