"Привет, ребята, я сейчас – ураган". Марлос официально стал игроком Атлетико Паранаэнсе

Футбольный клуб "Атлетико Паранаэнсе" официально объявил на своем сайте о подписании контракта с украинским футболистом Марлосом. Соглашение с 33-летним исполнителем подписано до конца 2022 года. Он будет играть под 10-м номером.

Таким образом, Марлос вернулся в Бразилию, ранее он защищал цвета "Коритибы" и "Сан-Паулу". В Украине хавбек играл за "Металлист" (2012-2014), после чего перебрался в донецкий "Шахтер" (2014-2021). Полузащитник был презентован интересным роликом, в конце которого сам Марлос заявил: "Привет, ребята, я сейчас – ураган. Я уже здесь".

"Я всегда четко заявлял, что мечтаю играть за "Атлетико Паранаэнсе". Этот клуб великолепен, с отличной структурой. Мне даже кажется, что я все еще в Европе. Такого нет ни в одном другом бразильском клубе".

Отметим, что "Ураган" – это прозвище "Атлетико Паранаэнсе". Команда завершила прошлый розыгрыш бразильской Серии А на 14-й позиции.

В составе "горняков" Марлос сыграл 287 матчей (74 гола и 69 результативных передач). Также в активе игрока 26 поединков за сборную Украины (1 мяч).