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На пути в Турцию. Лучший бомбардир в истории Шахтера покидает Палмейрас

Южная Америка
(1 голосов)

На бразильца уже есть претендент

На пути в Турцию. Лучший бомбардир в истории Шахтера покидает Палмейрас

UA-Футбол
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Бразильский форвард Луис Адриано покидает "Палмейрас". Об этом сообщает бразильский источник Estadão.

По их данным, стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Адриано, получая наибольшую зарплату в клубе, перестал входить в планы главного тренера. Его сделка действовала до лета 2023-го.

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Уже известно, где нападающий может продолжить карьеру. Интерес к нему проявляет турецкий "Антальяспор", предлагающий Луису контракт.

В составе "Палмейраса" Адриано провел два с половиной года, выиграв два кубка Либертадорес. Напомним, что восемь лет бразилец отыграл за "Шахтер", став лучшим бомбардиром в истории донецкой команды.

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В статье: Луис Адриано Палмейрас (Сан-Паулу)
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Источник:
Estadão

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