На пути в Турцию. Лучший бомбардир в истории Шахтера покидает Палмейрас

Бразильский форвард Луис Адриано покидает "Палмейрас". Об этом сообщает бразильский источник Estadão.

По их данным, стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Адриано, получая наибольшую зарплату в клубе, перестал входить в планы главного тренера. Его сделка действовала до лета 2023-го.

Уже известно, где нападающий может продолжить карьеру. Интерес к нему проявляет турецкий "Антальяспор", предлагающий Луису контракт.

????️ Antalyaspor, son olarak Palmeiras'ta forma giyen 34 yaşındaki Brezilyalı golcü Luiz Adriano ile anlaşmaya vardı.



???????? Internacional

???????? S. Donetsk

???????? AC Milan

???????? S. Moskova

???????? Palmeiras

???????????? Antalyaspor pic.twitter.com/aL51S01Z3T — Futboo (@FutbooCom) February 2, 2022

В составе "Палмейраса" Адриано провел два с половиной года, выиграв два кубка Либертадорес. Напомним, что восемь лет бразилец отыграл за "Шахтер", став лучшим бомбардиром в истории донецкой команды.