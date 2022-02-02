На пути в Турцию. Лучший бомбардир в истории Шахтера покидает Палмейрас
На бразильца уже есть претендент
Бразильский форвард Луис Адриано покидает "Палмейрас". Об этом сообщает бразильский источник Estadão.
По их данным, стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Адриано, получая наибольшую зарплату в клубе, перестал входить в планы главного тренера. Его сделка действовала до лета 2023-го.
Уже известно, где нападающий может продолжить карьеру. Интерес к нему проявляет турецкий "Антальяспор", предлагающий Луису контракт.
????️ Antalyaspor, son olarak Palmeiras'ta forma giyen 34 yaşındaki Brezilyalı golcü Luiz Adriano ile anlaşmaya vardı.— Futboo (@FutbooCom) February 2, 2022
???????? Internacional
???????? S. Donetsk
???????? AC Milan
???????? S. Moskova
???????? Palmeiras
???????????? Antalyaspor pic.twitter.com/aL51S01Z3T
В составе "Палмейраса" Адриано провел два с половиной года, выиграв два кубка Либертадорес. Напомним, что восемь лет бразилец отыграл за "Шахтер", став лучшим бомбардиром в истории донецкой команды.
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