Экс-игрок Карпат переедет из Аргентины в Россию

Ранее выступавший в "Карпатах" Хорхе Карраскаль вскоре станет футболистом "ЦСКА". Об этом передает зарубежный журналист Сесар Луис Мерло.

Московский клуб официально договорился с "Ривер Плейтом" о трансфере аргентинца. Детали сделки - аренда на полгода за 300 тысяч евро, а также обязательный выкуп летом за шесть миллионов.

????Jorge Carrascal, a un paso de irse de River.

*️⃣Ya hay oferta formal del CSKA de Moscú por un préstamo hasta junio con un cargo de €300.000 y una obligación de compra por el 80% de €6.000.000 si se cumplen determinados objetivos. pic.twitter.com/0zHMeZ2p82 — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 9, 2022

Карраскаль на протяжении двух последних лет защищал цвета "Ривер Плейта". В последней кампании он отыграл 44 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Украинский зритель помнит Хорхе по играм за "Карпаты". Его статистика - 41 матч, шесть голов, пять голевых передач.