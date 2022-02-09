Экс-игрок Карпат переедет из Аргентины в Россию
Там его ждет "ЦСКА"
Celas
Ранее выступавший в "Карпатах" Хорхе Карраскаль вскоре станет футболистом "ЦСКА". Об этом передает зарубежный журналист Сесар Луис Мерло.
Московский клуб официально договорился с "Ривер Плейтом" о трансфере аргентинца. Детали сделки - аренда на полгода за 300 тысяч евро, а также обязательный выкуп летом за шесть миллионов.
????Jorge Carrascal, a un paso de irse de River.— César Luis Merlo (@CLMerlo) February 9, 2022
*️⃣Ya hay oferta formal del CSKA de Moscú por un préstamo hasta junio con un cargo de €300.000 y una obligación de compra por el 80% de €6.000.000 si se cumplen determinados objetivos. pic.twitter.com/0zHMeZ2p82
Карраскаль на протяжении двух последних лет защищал цвета "Ривер Плейта". В последней кампании он отыграл 44 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Украинский зритель помнит Хорхе по играм за "Карпаты". Его статистика - 41 матч, шесть голов, пять голевых передач.
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