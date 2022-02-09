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Экс-игрок Карпат переедет из Аргентины в Россию

Южная Америка
(1 голосов)

Там его ждет "ЦСКА"

Экс-игрок Карпат переедет из Аргентины в Россию

Celas

UA-Футбол
Новина українською

Ранее выступавший в "Карпатах" Хорхе Карраскаль вскоре станет футболистом "ЦСКА". Об этом передает зарубежный журналист Сесар Луис Мерло.

Московский клуб официально договорился с "Ривер Плейтом" о трансфере аргентинца. Детали сделки - аренда на полгода за 300 тысяч евро, а также обязательный выкуп летом за шесть миллионов.

Карраскаль на протяжении двух последних лет защищал цвета "Ривер Плейта". В последней кампании он отыграл 44 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Украинский зритель помнит Хорхе по играм за "Карпаты". Его статистика - 41 матч, шесть голов, пять голевых передач.

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В статье: ЦСКА (Москва) Хорхе Карраскаль Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Комментарии (3)
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M&M (Lviv)
09.02.2022 в 13:46
Нарешті!! Хороші новини! Дочекались!! Може афери з Карпат нарешті розійдуться з боргами.
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pyvovarchyk (Львів)
09.02.2022 в 12:56
лисі аферисти будуть мати відсоток від трансфера?
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sasha_lv (Львів)
09.02.2022 в 13:20
напевно,бо як юридичне лице, Карпати лисого існують
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