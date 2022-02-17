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Намерен остаться в Европе. Фонсека отказался от предложения из Бразилии

Южная Америка
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Португалец находится без работы с лета 2021 года

Намерен остаться в Европе. Фонсека отказался от предложения из Бразилии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский тренер Паулу Фонсека отказался от возможности возглавить бразильский "Коринтианс". Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, 48-летний специалист уважает клуб, но намерен продолжить карьеру в Европе. В ближайшие дни Фонсека рассмотрит некоторые предложения европейских клубов.

Паулу находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера "Ромы". До этого португалец тренировал "Шахтер", с которым трижды становился чемпионом Украины. Также Фонсека работал с такими клубами как "Порту" и "Брага.

Была информация, что Фонсека может продолжить карьеру в России.

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В статье: Паулу Фонсека Коринтианс (Сан-Паулу)
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