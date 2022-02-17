Намерен остаться в Европе. Фонсека отказался от предложения из Бразилии

Португальский тренер Паулу Фонсека отказался от возможности возглавить бразильский "Коринтианс". Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, 48-летний специалист уважает клуб, но намерен продолжить карьеру в Европе. В ближайшие дни Фонсека рассмотрит некоторые предложения европейских клубов.

Паулу находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера "Ромы". До этого португалец тренировал "Шахтер", с которым трижды становился чемпионом Украины. Также Фонсека работал с такими клубами как "Порту" и "Брага.

Была информация, что Фонсека может продолжить карьеру в России.