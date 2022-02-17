Намерен остаться в Европе. Фонсека отказался от предложения из Бразилии
Португалец находится без работы с лета 2021 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский тренер Паулу Фонсека отказался от возможности возглавить бразильский "Коринтианс". Об этом пишет в своем Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.
Согласно данным источника, 48-летний специалист уважает клуб, но намерен продолжить карьеру в Европе. В ближайшие дни Фонсека рассмотрит некоторые предложения европейских клубов.
Паулу находится без работы с лета 2021 года, когда покинул пост главного тренера "Ромы". До этого португалец тренировал "Шахтер", с которым трижды становился чемпионом Украины. Также Фонсека работал с такими клубами как "Порту" и "Брага.
Была информация, что Фонсека может продолжить карьеру в России.
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