Владельцы Дженоа приобрели в свой холдинг известный клуб из Бразилии
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Getty Images / Global Images Ukraine
Владельцы итальянского "Дженоа" приобрели 70% акций бразильского клуба "Васко да Гама". Сообщается, что компания 777 Partners также оплатит долги команды из Рио-де-Жанейро. В течение трех месяцев новые владельцы будут проводить комплексную проверку и оформлять инвестиции.
???? Welcome to 7️⃣7️⃣7️⃣ family, @VascodaGama! pic.twitter.com/K4aX3dHCYY— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 21, 2022
23 сентября 2021 года было объявлено, что футбольный клуб "Дженоа" был приобретена 777 Partners, американской частной инвестиционной фирмой. Якобы сумма сделки составила 175 миллионов долларов.
"Васко да Гама" – четырехкратный чемпион Бразилии, 24-кратный чемпион своего штата. В 1998-м команда взяла Кубок Либертадорес.
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