Владельцы Дженоа приобрели в свой холдинг известный клуб из Бразилии

Владельцы итальянского "Дженоа" приобрели 70% акций бразильского клуба "Васко да Гама". Сообщается, что компания 777 Partners также оплатит долги команды из Рио-де-Жанейро. В течение трех месяцев новые владельцы будут проводить комплексную проверку и оформлять инвестиции.

23 сентября 2021 года было объявлено, что футбольный клуб "Дженоа" был приобретена 777 Partners, американской частной инвестиционной фирмой. Якобы сумма сделки составила 175 миллионов долларов.

"Васко да Гама" – четырехкратный чемпион Бразилии, 24-кратный чемпион своего штата. В 1998-м команда взяла Кубок Либертадорес.