Король футбола Пеле: Выражаю свою солидарность народу Украины

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

"Проходят годы, но мало изменилось с тех пор, как я был ребенком. Трагедии, которые мы уже пережили, должны были нас научить строить более мирный мир. У меня много надежд и веры в бога, но мое сердце расстроено новостью об очередной войне. Выражаю свою солидарность народу Украины.

Я молюсь, прошу Бога, чтобы мир, свобода и любовь преобладали", - написал бразилец.