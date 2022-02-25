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Король футбола Пеле: Выражаю свою солидарность народу Украины

Южная Америка
(1 голосов)

Легендарный бразилец также не остался в стороне

Король футбола Пеле: Выражаю свою солидарность народу Украины

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на широкомасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

"Проходят годы, но мало изменилось с тех пор, как я был ребенком. Трагедии, которые мы уже пережили, должны были нас научить строить более мирный мир. У меня много надежд и веры в бога, но мое сердце расстроено новостью об очередной войне. Выражаю свою солидарность народу Украины.

Я молюсь, прошу Бога, чтобы мир, свобода и любовь преобладали", - написал бразилец.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Пеле война с Россией
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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
25.02.2022 в 17:20
Дякую!Було б добре щоб і інші легенди висловили свою позицію!
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