Шахтер готов продать Нереса, в новичке горняков заинтересован бразильский клуб

"Фламенго" заинтересован в нападающем донецкого "Шахтера" Давиде Нересе. Клуб пребывает в поиске скоростного крайнего форварда и рассматривает Нереса как один из вариантов для усиления. Об этом сообщает журналист Мауро Сантанна.

Игрок является одним из тех бразильцев, которым удалось покинуть территорию Украины в последние дни. По словам журналиста, "Шахтер" хочет как минимум вернуть вложенные в игрока инвестиции, которые составили 12 миллионов евро.

"Фламенго" может рассмотреть вариант с арендой Давида. Также "Сан-Паулу" будет изучать возможность сотрудничества с Нересом – в их случае речь пойдет тоже об арендном соглашении.