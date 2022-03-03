Шахтер готов продать Нереса, в новичке горняков заинтересован бразильский клуб
Давид поедет на родину?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Фламенго" заинтересован в нападающем донецкого "Шахтера" Давиде Нересе. Клуб пребывает в поиске скоростного крайнего форварда и рассматривает Нереса как один из вариантов для усиления. Об этом сообщает журналист Мауро Сантанна.
Игрок является одним из тех бразильцев, которым удалось покинуть территорию Украины в последние дни. По словам журналиста, "Шахтер" хочет как минимум вернуть вложенные в игрока инвестиции, которые составили 12 миллионов евро.
"Фламенго" может рассмотреть вариант с арендой Давида. Также "Сан-Паулу" будет изучать возможность сотрудничества с Нересом – в их случае речь пойдет тоже об арендном соглашении.
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