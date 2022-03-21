Футболисты Бока Хуниорс сбегали с поля под щитами полиции после матча с Ривер Плейт. ФОТО
Там своя атмосфера.
B/R Football
Пока все внимание европейских фанатов футбола было приковано к противостоянию "Реала" и "Барселоны" - в Аргентине только начиналось свое "Эль-Класико".
Матчи "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" всегда вызывают большой ажиотаж и часто заканчиваются скандалами.
В этот раз исключений не было.
Тем более, что игра завершилась победой команды гостей (единственный мяч на счету Себастьяна Вильи).
Конечно же, болельщики на стадионе были без ума от горя и злости.
Потому игроков "Боки" пришлось выводить с поля под конвоем и под защитой щитов.
Boca players were shielded by police as River fans threw objects after losing in the Superclásico on Sunday pic.twitter.com/xHi3v1sEzD— B/R Football (@brfootball) March 21, 2022
Популярное сейчас
- Путин отказался встречаться с Зеленским
- ВСУ отбили наступление россиян на Бровары под Киевом
- 15 тысяч солдат и полтысячи танков. Новые данные потерь россиян по состоянию на 21 марта
- Тете хочет перейти в Гремио из Шахтера
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине