Футболисты Бока Хуниорс сбегали с поля под щитами полиции после матча с Ривер Плейт. ФОТО

Пока все внимание европейских фанатов футбола было приковано к противостоянию "Реала" и "Барселоны" - в Аргентине только начиналось свое "Эль-Класико".

Матчи "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" всегда вызывают большой ажиотаж и часто заканчиваются скандалами.

В этот раз исключений не было.

Тем более, что игра завершилась победой команды гостей (единственный мяч на счету Себастьяна Вильи).

Конечно же, болельщики на стадионе были без ума от горя и злости.

Потому игроков "Боки" пришлось выводить с поля под конвоем и под защитой щитов.

Boca players were shielded by police as River fans threw objects after losing in the Superclásico on Sunday pic.twitter.com/xHi3v1sEzD