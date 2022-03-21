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Футболисты Бока Хуниорс сбегали с поля под щитами полиции после матча с Ривер Плейт. ФОТО

Южная Америка
(1 голосов)

Там своя атмосфера.

Футболисты Бока Хуниорс сбегали с поля под щитами полиции после матча с Ривер Плейт. ФОТО

B/R Football

UA-Футбол
Новина українською

Пока все внимание европейских фанатов футбола было приковано к противостоянию "Реала" и "Барселоны" - в Аргентине только начиналось свое "Эль-Класико".

Матчи "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" всегда вызывают большой ажиотаж и часто заканчиваются скандалами.

В этот раз исключений не было.

Тем более, что игра завершилась победой команды гостей (единственный мяч на счету Себастьяна Вильи).

Конечно же, болельщики на стадионе были без ума от горя и злости.

Потому игроков "Боки" пришлось выводить с поля под конвоем и под защитой щитов.

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В статье: Бока Хуниорс Ривер Плейт
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