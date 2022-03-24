На пути в Южную Америку. Стал известен новый клуб Луиша Каштру

Луиш Каштру в скором времени возглавит бразильский клуб "Ботафого". Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ.

Несмотря на то, что официального объявления пока не было, сам португалец уже заспойлерил свое назначение. В социальных сетях коуч выложил фотографию с футболкой "Ботафого".

Напомним, что на протяжении двух лет Луиш работал с донецким "Шахтером". Перед этим он тренировал в Португалии, после возглавлял катарский "Аль-Духаиль".