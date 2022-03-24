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На пути в Южную Америку. Стал известен новый клуб Луиша Каштру

Южная Америка
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Не так давно он покинул Катар

На пути в Южную Америку. Стал известен новый клуб Луиша Каштру

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Луиш Каштру в скором времени возглавит бразильский клуб "Ботафого". Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ.

Несмотря на то, что официального объявления пока не было, сам португалец уже заспойлерил свое назначение. В социальных сетях коуч выложил фотографию с футболкой "Ботафого".

Напомним, что на протяжении двух лет Луиш работал с донецким "Шахтером". Перед этим он тренировал в Португалии, после возглавлял катарский "Аль-Духаиль".

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Луиш Каштру
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