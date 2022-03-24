На пути в Южную Америку. Стал известен новый клуб Луиша Каштру
Не так давно он покинул Катар
Фото: ФК Шахтер
Луиш Каштру в скором времени возглавит бразильский клуб "Ботафого". Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ.
Несмотря на то, что официального объявления пока не было, сам португалец уже заспойлерил свое назначение. В социальных сетях коуч выложил фотографию с футболкой "Ботафого".
????Oficial. Luís Castro é o novo treinador do @Botafogo ✍???????????? #AnotherOne✅ https://t.co/PI5xkClOZ3 pic.twitter.com/C9GAjm8cnh— WorldTransfers7???????? (@WTransfers7) March 24, 2022
Напомним, что на протяжении двух лет Луиш работал с донецким "Шахтером". Перед этим он тренировал в Португалии, после возглавлял катарский "Аль-Духаиль".
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