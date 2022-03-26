Луиш Каштру возглавил Ботафого

Португальский наставник Луиш Каштру стал тренером бразильского "Ботафого". Как сообщает сайт клуба, контракт тренера рассчитан на два года.

"Луиш Каштру — подходящий человек для "Ботафого". Высоко признанный за его лидерство и развитие футбольной академии "Порту", он обыграл некоторые из лучших команд мира и недавно выиграл Кубок Эмира с "Аль-Духаилом". Мистер Каштру знает, как это - строить чемпионские команды. Он тренер, учитель и настоящий джентльмен. Но теперь, как вы знаете, его выбрал самый традиционный клуб", - сказал функционер клуба Джон Текстор.