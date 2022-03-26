Луиш Каштру возглавил Ботафого
Экс-тренер "Шахтера" нашел новое место работы
Фото: duhailsc.qa
Португальский наставник Луиш Каштру стал тренером бразильского "Ботафого". Как сообщает сайт клуба, контракт тренера рассчитан на два года.
"Луиш Каштру — подходящий человек для "Ботафого". Высоко признанный за его лидерство и развитие футбольной академии "Порту", он обыграл некоторые из лучших команд мира и недавно выиграл Кубок Эмира с "Аль-Духаилом". Мистер Каштру знает, как это - строить чемпионские команды. Он тренер, учитель и настоящий джентльмен. Но теперь, как вы знаете, его выбрал самый традиционный клуб", - сказал функционер клуба Джон Текстор.
Каштру будет работать в сопровождении Витора Северино (ассистент), Жоао Брандао (ассистент), Даниэля Корреа (тренер вратарей), Роберто Оливейры, Бетинью (тренер по физподготовке) и Нуну Баптисты (аналитик производительности).
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