Экс-бразилец Металлиста 1925 забил в первой игре за новый клуб и посвятил гол Украине
Понимает тяжелую ситуацию
Фото: Chapecoense
Недавно форвард "Металлиста" 1925" Дерек отправился в бразильский клуб "Шапекоэнсе". Времени на адаптацию ему понадобилось минимум.
В первой же игре за клуб он смог отличиться голом. Это помогло "Шапекоэнсе" сыграть вничью 1:1.
Derek: Chapecoense 1x1 Ituano pic.twitter.com/4ZryFOQDsC— Gols Diário (@DiarioGols) April 9, 2022
Сам гол Дерек посвятил Украине:
"Этот гол я посвящаю всем своим украинским друзьям, клубу "Металлист 1925" и всем харьковчанам. Пусть война скорее закончится, чтобы мы смогли снова встретиться на футбольных полях.
Пусть Бог хранит вас всех. И мои объятия всем жителям Украины", - цитирует Дерека сайт харьковчан.
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