Экс-бразилец Металлиста 1925 забил в первой игре за новый клуб и посвятил гол Украине

Недавно форвард "Металлиста" 1925" Дерек отправился в бразильский клуб "Шапекоэнсе". Времени на адаптацию ему понадобилось минимум.

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В первой же игре за клуб он смог отличиться голом. Это помогло "Шапекоэнсе" сыграть вничью 1:1.

Derek: Chapecoense 1x1 Ituano pic.twitter.com/4ZryFOQDsC — Gols Diário (@DiarioGols) April 9, 2022

Сам гол Дерек посвятил Украине:

"Этот гол я посвящаю всем своим украинским друзьям, клубу "Металлист 1925" и всем харьковчанам. Пусть война скорее закончится, чтобы мы смогли снова встретиться на футбольных полях.

Пусть Бог хранит вас всех. И мои объятия всем жителям Украины", - цитирует Дерека сайт харьковчан.