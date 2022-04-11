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Экс-бразилец Металлиста 1925 забил в первой игре за новый клуб и посвятил гол Украине

Южная Америка
(1 голосов)

Понимает тяжелую ситуацию

Экс-бразилец Металлиста 1925 забил в первой игре за новый клуб и посвятил гол Украине

Фото: Chapecoense

UA-Футбол
Новина українською

Недавно форвард "Металлиста" 1925" Дерек отправился в бразильский клуб "Шапекоэнсе". Времени на адаптацию ему понадобилось минимум.

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В первой же игре за клуб он смог отличиться голом. Это помогло "Шапекоэнсе" сыграть вничью 1:1.

Сам гол Дерек посвятил Украине:

"Этот гол я посвящаю всем своим украинским друзьям, клубу "Металлист 1925" и всем харьковчанам. Пусть война скорее закончится, чтобы мы смогли снова встретиться на футбольных полях.

Пусть Бог хранит вас всех. И мои объятия всем жителям Украины", - цитирует Дерека сайт харьковчан.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Шапекоэнсе Дерек Фрейтас Рибейро
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