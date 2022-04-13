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Экс-игрок Динамо будет выступать под руководством Каштру в Бразилии

Южная Америка
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Неожиданный кроссовер

Экс-игрок Динамо будет выступать под руководством Каштру в Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Не так давно мы сообщали, что экс-наставник "Шахтера" Луиш Каштру возглавил бразильский клуб "Ботафого".

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Сегодня португалец получил нового подопечного. За три миллиона евро состав клуба пополнил полузащитник Че Че, пришедший из "Сан Паулу". Он подписал контракт до лета 2025-го года.

Интересно другое. Помимо целого ряда бразильских клубов, ранее Че Че успел поиграть за киевское "Динамо". В составе "бело-синих" он выходил на поле 16 раз, отдав одну голевую передачу.

В чемпионате Бразилии "Ботафого" занимает 17-е место.

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Че Че Луиш Каштру
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