Экс-игрок Динамо будет выступать под руководством Каштру в Бразилии
Неожиданный кроссовер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не так давно мы сообщали, что экс-наставник "Шахтера" Луиш Каштру возглавил бразильский клуб "Ботафого".
Сегодня португалец получил нового подопечного. За три миллиона евро состав клуба пополнил полузащитник Че Че, пришедший из "Сан Паулу". Он подписал контракт до лета 2025-го года.
O Botafogo corre contra o tempo para fechar a contratação de Tche Tche. Mais detalhes no @sbtrio. #Sbtsportsrio— Venê Casagrande (@venecasagrande) April 12, 2022
Интересно другое. Помимо целого ряда бразильских клубов, ранее Че Че успел поиграть за киевское "Динамо". В составе "бело-синих" он выходил на поле 16 раз, отдав одну голевую передачу.
В чемпионате Бразилии "Ботафого" занимает 17-е место.
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