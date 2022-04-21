Дубль и два ассиста. Марлос вывел свою команду в 1/8 финал Кубка Бразилии
В этом ему помог экс-игрок "Динамо"
Фото: facebook.com/clubathleticoparanaense
Бразильский "Атлетико Паранаэнсе" на выезде победил "Токантинополис" и пробился в 1/8 финала Кубка страны. Во многом успеху гостей поспособствовали бывшие игроки украинской Премьер-лиги Марлос и Витор Буэно.
Марлос вывел вперед свою команду на 10-й минуте, почти вплотную приблизившись к воротам соперника. Натурализованный украинец стал одним из героев матча. Именно благодаря его результативным действиям команда обеспечила выход в следующий раунд турнира.
На счету экс-игрока "Шахтера" дубль и две голевые передачи. Примечательно, что в обоих случах Марлос ассистировал бывшему игроку киевского "Динамо" Витору Буэно.
Кубок Бразилии, 1/16 финала
"Токантинополис" – "Атлетико Паранаэнсе" – 2:5
Голы: Мая, 41, Раи, 49 – Марлос, 10, 55, Пабло, 36, Буэно, 52, 67
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