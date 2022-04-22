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Два выдающихся экс-игрока сборной Бразилии празднуют юбилеи

Южная Америка
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Один старше другого на 5 лет

Два выдающихся экс-игрока сборной Бразилии празднуют юбилеи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Кака (полное имя Рикарду Изексон дус Сантус Лейти) родился 22 апреля 1982-го, сегодня бывшему бразильскому полузащитнику исполняется 40 лет.

"Святоша" – воспитанник "Сан-Паулу". В 2002–2016 годах он был игроком сборной Бразилии, за которую сыграл 92 матча, забил 29 голов. Кака – чемпион мира 2002 года и обладатель ЛЧ-2006/07 и Скудетто-2003/04. Хавбек играл за "Милан" и "Реал", а завершал карьеру в "Орландо Сити".

Давид Луиз тоже родился 22 апреля, но 1987-го. На 2015 год он считался самым дорогим защитником в истории футбола: за его трансфер из "Челси" в "Пари Сен-Жермен" было выплачено 50 миллионов фунтов. Также он выступал за "Бенфику" и "Арсенал", сейчас он играет за "Фламенго".

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В статье: Кака Давид Луис Давид Луиз
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