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Пеле выписали из больницы после очередной госпитализации

Южная Америка
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Король футбола продолжает лечение

Пеле выписали из больницы после очередной госпитализации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарного бразильца Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу спустя несколько дней после госпитализации, сообщает Reuters.

Напомним, Король футбола был доставлен в госпиталь имени Альберта Эйнштейна для продолжения лечения опухоли в толстой кишке. Врачи рассказали, что бразильца выписали через три дня после госпитализации. Состояние 81-летнего Пеле оценивается как хорошее и стабильное.

Добавим, что трехкратный чемпион мира по футболу проходит курс лечения от трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и периодически проводит сеансы химиотерапии.

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В статье: Пеле
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Источник:
Reuters

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