Пеле выписали из больницы после очередной госпитализации

Легендарного бразильца Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу спустя несколько дней после госпитализации, сообщает Reuters.

Напомним, Король футбола был доставлен в госпиталь имени Альберта Эйнштейна для продолжения лечения опухоли в толстой кишке. Врачи рассказали, что бразильца выписали через три дня после госпитализации. Состояние 81-летнего Пеле оценивается как хорошее и стабильное.

Добавим, что трехкратный чемпион мира по футболу проходит курс лечения от трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и периодически проводит сеансы химиотерапии.