Пеле выписали из больницы после очередной госпитализации
Король футбола продолжает лечение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарного бразильца Пеле выписали из больницы в Сан-Паулу спустя несколько дней после госпитализации, сообщает Reuters.
Напомним, Король футбола был доставлен в госпиталь имени Альберта Эйнштейна для продолжения лечения опухоли в толстой кишке. Врачи рассказали, что бразильца выписали через три дня после госпитализации. Состояние 81-летнего Пеле оценивается как хорошее и стабильное.
Добавим, что трехкратный чемпион мира по футболу проходит курс лечения от трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и периодически проводит сеансы химиотерапии.
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