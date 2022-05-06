Копа Либертадорес. Луис Сколари спешит на помощь

Группа А

"Индепендиенте Петролеро" (Боливия) – "Палмейрас" (Бразилия) 0:5 (0:2)

"Депортиво Тачира" (Венесуэла) - "Эмелек" (Эквадор) 1:4 (1:2)

Четвертую победу одержал "Палмейрас" в группе Либертадорес и во всех турнирах подряд. На этот раз соперником зеленого гранда был самый слабый клуб квартета. Все аргументы хозяев сводились к одному – высокогорью. Чтобы разыграть эту карту чаще всего нужно не проиграть в первом тайме или отстать не более чем на один гол и затем, когда гости начнут задыхаться на разреженном воздухе, суметь использовать это. Однако у "Инде" ничего не вышло. Мало того, что не забили до перерыва, дважды пропустили, да еще и форвард Джонатан Кристальдо (экс-игрок "Металлиста") был удален. Первый в карьере хет-трик Рафаэля Вейги принес ему первое место в списке голеадоров клуба в Либертадоресе – 14 голов. Легенда Палмейраса Адемир да Гиа уже назвал нынешний состав Третьей Академией, сравнивая его с невероятными командами звезд Вердао 60-х и 70-х годов. Подопечные Абеля Феррейры досрочно обеспечили первое место в группе.

На вторую позицию вышел эквадорский "Эмелек". Победу ему принесли Себастьян "Маг" Родригес (три гола), Алехандро Кабеса (гол и ассист) и Алексис "Птичка" Сапата (две результативные передачи).

"Палмейрас" 4 (матча) - 12 (очков) "Емелек" 4 - 5 "Депортиво Тачира" 4 - 4 "Индепендиенте Петролеро" 4 - 1

Группа В

"Каракас" (Венесуэла) - "Либертад" (Парагвай) 1:0 (0:0)

"Зе Стронгест" (Боливия) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 5:0 (1:0)

Весьма неожиданную победу над лидером квартета "В" одержал венесуэльский "Каракас". У этого клуба очень странный для Южной Америки колорит – легионеры у него только из Африки (Нигерия, Гана, Бенин). Все гол в Либертадоресе забили именно они – один Кваку Бонсу Осеи и два Самсон Аккиоола. Последний как раз и принес победу над Либертадом. Несмотря на невысокий рост, этот форвард заслужил от местных болельщиков прозвище "Бык", за скорость и неистовство.

21 день в должности главного тренера "Атлетико Паранаэнсе" продержался Фабио Карилле. За это время у него был ультра жесткий календарь – семь матчей (четыре поражения и три победы). Уволили наставника после позорного провала в Ла Пасе, 0:5. Президент "Атлетико" Марио Селсо Петралья избрал такое решение на послематчевой конференции, когда Карилле пытался объяснить причины провала. Бывшие-нынешние игроки киевского "Динамо" Витор Буэно и Витиньо не смогли ничем помочь, а вот экс-горняк-металист Марлос пропускал поединок, у него диагностировали коронавирус. Новым тренером "Ураганов" стал 73-летний Луис Фелипе "Железный Сержант" Сколари. У боливийского победителя отметим Энрике Луиса Триверио. Все свои ключевые действия – два гола и ассист – он выполнил головой.

"Либертад" 4 - 7 "Зе Стронгест" 4 - 5 "Каракас" 4 - 5 "Атлетико Паранаенсе" 4 - 4

Группа С

"Ред Булл Брагантино" (Бразилия) – "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 1:1 (0:1)

"Эстудиантес" (Аргентина) – "Насионал" (Уругвай) 1:0 (0:0)

На волне успеха "Эстудиантес" разбил сопротивление "Насионалю" и только один гол преимущества не отражает всеобщее доминирование хозяев. Во всех турнирах аргентинцы выиграли девять последних матчей и четыре завершили вничью. В этот раз они не дали никакого шанса уругвайцам, хотя те целенаправленно почти неделю готовились к выезду, а клуб из Ла-Платы имел тяжелый матч в чемпионате на выходных. Однако хозяева полностью переигрывали соперника, так что проигрыш только в один мяч – это еще нормальный итог для "Насионаля".

Без своего главного тренера Маурисио Барбьери, изолированного из-за коронавируса, "Ред Булл Брагантино" едва не провалил домашнюю игру против "Велеса". Аргентинцы полностью навязали удобный для себя сценарий действий к перерыву и повели в счете – выход на вратаря реализовал капитан Лукас Давид Пратто. Лишь на исходе матча "красные быки" существенно усилили давление на соперника и сравняли счет. Мяч после удара эквадорца Хосе Уртадо удивительным образом пролетел сквозь большое скопление игроков и, никого не задев, оказался в сетке.

"Эстудиантес" 4 - 10 "Ред Булл" 4 - 5 "Насионал" 4 - 4 "Велес Сарсфилд" 4 - 2

Группа D

"Депортес Толима" (Колумбия) – "Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) 1:0 (0:0)

"Америка Минейро" (Бразилия) - "Атлетико Минейро" (Бразилия) 1:2 (1:2)

Второе дерби Минейрао в истории Копа Либертадорес завершилось победой "Атлетико". Если в первом противостоянии этих соперников "Америка" откровенно играла с позиций андердога и во многом обязана ничьей везению, то в этот раз подопечные Вагнера Манчини очень качественно подготовились и достойно выглядели даже на фоне одного из главных фаворитов турнира. В общем, Халк и компания полностью заслужили эту победу. У хозяев серьезную травму получил нападающий Паулиньо Бойя, принадлежащий харьковскому "Металлисту", но из-за эскалации российской агрессии так и не проведший ни одного официального матча в Украине.

"Атлетико Минейро" 4 - 8 "Депортес Толима" 4 - 7 "Индепендиенте дель Важе" 4 - 5 "Америка Минейро" 4 - 1

Группа Е

"Депортиво Кали" (Колумбия) – "Коринтианс" (Бразилия) 0:0

"Олвейс Реди" (Боливия) – "Бока Джуниорс" (Аргентина) 0:1 (0:1)

"Коринтианс" 4 - 7 "Боки Джуниорс" 4 - 6 "Депортиво Кали" 4 - 5 "Олвейс Реди" 4 - 4

Группа F

"Форталеза" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 1:1 (1:1)

"Альянза" (Перу) - "Коло-Коло" (Чили) 1:1 (0:1)

В прошлом сезоне "Форталеза" удивляла время от времени. В настоящее время живется ей очень нелегко, не удалось существенно усилить состав, а вдохновение и улыбки Фортуны закончились. Как следствие последнее место в Бразилейрао. Нелегко и в Либертадоресе. Хотя на этот раз против очень сильного и солидного "Ривер Плейта" бразильцы прекрасно отыграли первый тайм. Гол Силвио "Китайца" Ромеро был следствием гроссмейстерски разыгранной комбинации. Правда, гости счет сравняли еще до перерыва, реализовал пенальти новый лидер "миллионеров" Энцо Фернандес. Ближе к занавесу встречи класс подопечных Марсело Гальярдо начал ощущаться. Был удален Ромеро и ничья для хозяев "Кастелао" уже выглядела хорошим итогом.

"Ривер Плейт" 4 - 10 "Коло-Коло" 4 - 7 "Форталеза" 4 - 4 "Альянза" 4 - 0

Группа G

"Колон" (Аргентина) - "Серро Портеньо" (Парагвай) 2:1 (1:0)

"Олимпия" (Парагвай) – "Пеньяроль" (Уругвай) 1:0 (1:0)

"Колон" главную ставку делает на домашние игры. В Санта Фе он готов победить любого соперника и доказал это в матче против лидера группы "Серро Портеньо". Если бы не реакция бразильского вратаря Жеана, отрыв подопечных тренера-ветерана Хулио Фалсиони был бы значительно больше одного гола. Особо стоит отметить результативный удар 19-летнего Факундо Эрмана Фариаса, исполненный в стиле Джеки Чана.

"Серро Портеньо" 4 - 7 "Колон" 4 - 7 "Олимпия" 4 - 5 "Пеньяроль" 4 - 3

Группа Н

"Тажерес" (Аргентина) – "Фламенго" (Бразилия) 2:2 (1:0)

"Спортинг Кристал" (Перу) – "Универсид Католика" (Чили) 1:1 (1:0)

Фламенго ждал очень горячий и совсем не вежливый прием в Кордобе. Местная команда сейчас сконцентрирована только на том, чтобы заработать путевку в плей-офф Либертадорес. Гости пропускали голы-недоразумения, а забивали красавцы, однако в итоговом протоколе у ​​них одинаковая цена, поэтому ничья 2:2, приемлемый результат для обеих сторон.

"Мы должны были закрыть центральную зону после того, как счет стал 2-1. Замены "Фламенго" немного дестабилизировали нас. Правильный менталитет – это всегда выигрывать. Ничья не удовлетворяет нас" – заявил после игры португальский наставник "Тажерес" Педру Кайшинья.