Не оправдал доверия. Мексиканский клуб намерен разорвать контракт с экс-форвардом Шахтера
Провальный трансфер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Факундо Феррейра уже в ближайшее время может покинуть мексиканский клуб "Тихуана".
Проведя полгода без работы, зимой 2022-го "Чаки" подписал контракт с "Тихуаной". Проведя с января в сумме 14 игр, Факундо забил лишь один гол.
Низкая результативность и слабая игра - причина возможного разрыва соглашения. Руководство клуба готово пойти на данный шаг.
Hay chances que el ex #Velez Facundo "Chucky" Ferreyra no siga en #Xolos de Tijuana la próxima temporada, desde el club considerán que su nivel fue lejos del esperado y no ven con malos ojos rescindir su vinculo en junio.— -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) May 8, 2022
????El delantero está dispuesto a escuchar nuevas ofertas pic.twitter.com/8Yuth1qWou
Напомним, что на протяжении четырех лет Феррейра играл в составе "Шахтера". Также выступал за "Сельту", "Бенфику" и "Ньюкасл".
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