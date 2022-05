Не оправдал доверия. Мексиканский клуб намерен разорвать контракт с экс-форвардом Шахтера

Нападающий Факундо Феррейра уже в ближайшее время может покинуть мексиканский клуб "Тихуана".

Проведя полгода без работы, зимой 2022-го "Чаки" подписал контракт с "Тихуаной". Проведя с января в сумме 14 игр, Факундо забил лишь один гол.

Низкая результативность и слабая игра - причина возможного разрыва соглашения. Руководство клуба готово пойти на данный шаг.

Hay chances que el ex #Velez Facundo "Chucky" Ferreyra no siga en #Xolos de Tijuana la próxima temporada, desde el club considerán que su nivel fue lejos del esperado y no ven con malos ojos rescindir su vinculo en junio.



????El delantero está dispuesto a escuchar nuevas ofertas pic.twitter.com/8Yuth1qWou