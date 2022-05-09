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Не оправдал доверия. Мексиканский клуб намерен разорвать контракт с экс-форвардом Шахтера

Южная Америка
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Провальный трансфер

Не оправдал доверия. Мексиканский клуб намерен разорвать контракт с экс-форвардом Шахтера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий Факундо Феррейра уже в ближайшее время может покинуть мексиканский клуб "Тихуана".

Проведя полгода без работы, зимой 2022-го "Чаки" подписал контракт с "Тихуаной". Проведя с января в сумме 14 игр, Факундо забил лишь один гол.

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Низкая результативность и слабая игра - причина возможного разрыва соглашения. Руководство клуба готово пойти на данный шаг.

Напомним, что на протяжении четырех лет Феррейра играл в составе "Шахтера". Также выступал за "Сельту", "Бенфику" и "Ньюкасл".

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В статье: Факундо Феррейра
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