  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Сборная Чили сменила главного тренера после невыхода на чемпионат мира
В тренде

Сборная Чили сменила главного тренера после невыхода на чемпионат мира

Южная Америка
(1 голосов)

"Ла роху" возглавил бывший тренер "Сельты"

Сборная Чили сменила главного тренера после невыхода на чемпионат мира

Фото: twitter.com/APFOficial

Новина українською

Федерация футбола Чили объявила о назначении главным тренером Эдуардо Бериссо. До "ла роха" менеджер тренировал сборную Парагвая.

Парагвай также потерпел неудачу в борьбе за выход на чемпионат мира.

Ближайшим турниром, на который Бериссо предстоит вывести сборную, станет Кубок Кирин, который пройдет с 10 по 14 июня. Товарищеское первенство пройдет в Японии спустя 6 лет после последнего полноценного проведения.

Напомним, больше всего Бериссо запомнился по своей работе в "Сельте". Команда под его управлением добилась выхода в полуфинал Лиги Европы, где уступила будущему победителю – "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Парагвай Чили Сельта (Виго) Эдуардо Бериссо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде