Сборная Чили сменила главного тренера после невыхода на чемпионат мира

Федерация футбола Чили объявила о назначении главным тренером Эдуардо Бериссо. До "ла роха" менеджер тренировал сборную Парагвая.

Парагвай также потерпел неудачу в борьбе за выход на чемпионат мира.

Ближайшим турниром, на который Бериссо предстоит вывести сборную, станет Кубок Кирин, который пройдет с 10 по 14 июня. Товарищеское первенство пройдет в Японии спустя 6 лет после последнего полноценного проведения.

Напомним, больше всего Бериссо запомнился по своей работе в "Сельте". Команда под его управлением добилась выхода в полуфинал Лиги Европы, где уступила будущему победителю – "Манчестер Юнайтед".