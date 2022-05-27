Сборная Чили сменила главного тренера после невыхода на чемпионат мира
"Ла роху" возглавил бывший тренер "Сельты"
Фото: twitter.com/APFOficial
Федерация футбола Чили объявила о назначении главным тренером Эдуардо Бериссо. До "ла роха" менеджер тренировал сборную Парагвая.
Парагвай также потерпел неудачу в борьбе за выход на чемпионат мира.
????????✍️ Un viejo conocido para conducir una nueva era...— Selección Chilena (@LaRoja) May 26, 2022
Bienvenido a #LaRoja, bienvenido a tu casa, Eduardo Berizzo ⚽????#BerizzoEnLaRoja #BienvenidoBerizzo#VamosLaRoja
???? https://t.co/JdCPTrYqcB pic.twitter.com/7O5S6XXRaw
Ближайшим турниром, на который Бериссо предстоит вывести сборную, станет Кубок Кирин, который пройдет с 10 по 14 июня. Товарищеское первенство пройдет в Японии спустя 6 лет после последнего полноценного проведения.
Напомним, больше всего Бериссо запомнился по своей работе в "Сельте". Команда под его управлением добилась выхода в полуфинал Лиги Европы, где уступила будущему победителю – "Манчестер Юнайтед".
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