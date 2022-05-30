На родине не получилось. Экс-игрок Шахтера и Челси хочет из Бразилии вернуться в Европу
Будет ждать предложений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Не так давно стало известно, что 35-летний Виллиан хочет покинуть "Коринтианс". У него возник конфликт с болельщиками и дошло даже до угроз в адрес семьи.
По данным Фабрицио Романо, экс-футболист "Шахтера" хочет вернуться в Европу, где было комфортно его семье. Он твердо решил покинуть Бразилию и будет ждать предложений летом.
Willian’s still planning to leave Brazil in the coming weeks as he wants to return to European football. The plan with his family is pretty clear. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022
Former Chelsea and Arsenal winger is ready to leave Corinthians this summer. https://t.co/Tec5zFxWrj
В этом сезоне Виллиан провел 26 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.
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