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На родине не получилось. Экс-игрок Шахтера и Челси хочет из Бразилии вернуться в Европу

Южная Америка
(1 голосов)

Будет ждать предложений

На родине не получилось. Экс-игрок Шахтера и Челси хочет из Бразилии вернуться в Европу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно стало известно, что 35-летний Виллиан хочет покинуть "Коринтианс". У него возник конфликт с болельщиками и дошло даже до угроз в адрес семьи.

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По данным Фабрицио Романо, экс-футболист "Шахтера" хочет вернуться в Европу, где было комфортно его семье. Он твердо решил покинуть Бразилию и будет ждать предложений летом.

В этом сезоне Виллиан провел 26 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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В статье: Виллиан Коринтианс (Сан-Паулу)
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