На родине не получилось. Экс-игрок Шахтера и Челси хочет из Бразилии вернуться в Европу

Не так давно стало известно, что 35-летний Виллиан хочет покинуть "Коринтианс". У него возник конфликт с болельщиками и дошло даже до угроз в адрес семьи.

По данным Фабрицио Романо, экс-футболист "Шахтера" хочет вернуться в Европу, где было комфортно его семье. Он твердо решил покинуть Бразилию и будет ждать предложений летом.

Willian’s still planning to leave Brazil in the coming weeks as he wants to return to European football. The plan with his family is pretty clear. ???????? #transfers



Former Chelsea and Arsenal winger is ready to leave Corinthians this summer. https://t.co/Tec5zFxWrj