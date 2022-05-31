Патрик отдал ассист за Интернасьонал. На поле было четыре игрока с опытом выступлений в УПЛ

В матче восьмого тура бразильской Серии А "Интернасьонал" сыграл вничью против "Атлетико Гойяньенсе". Счет встречи - 1:1.

Примечательно, что голевым действием отметился экс-игрок "Шахтера" Алан Патрик. На 11-й минуте полузащитник отдал классный пас на Вандерсон, после чего хавбек отличился голом.

Также интересное другое, помимо Патрика в старте "Интернасьонала" вышло два других футболиста с прошлым УПЛ - Витао и Карлос де Пена. Более того, во втором тайме появился еще Тайсон.

Отметим, что Витао должен будет летом вернуться в "Шахтер". Де Пена был арендован до зимы.