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Патрик отдал ассист за Интернасьонал. На поле было четыре игрока с опытом выступлений в УПЛ

Южная Америка
(1 голосов)

Немало знакомых лиц для украинского болельщика

Патрик отдал ассист за Интернасьонал. На поле было четыре игрока с опытом выступлений в УПЛ

Фото: Sport Club Internacional

UA-Футбол
Новина українською

В матче восьмого тура бразильской Серии А "Интернасьонал" сыграл вничью против "Атлетико Гойяньенсе". Счет встречи - 1:1.

Примечательно, что голевым действием отметился экс-игрок "Шахтера" Алан Патрик. На 11-й минуте полузащитник отдал классный пас на Вандерсон, после чего хавбек отличился голом.

Также интересное другое, помимо Патрика в старте "Интернасьонала" вышло два других футболиста с прошлым УПЛ - Витао и Карлос де Пена. Более того, во втором тайме появился еще Тайсон.

Отметим, что Витао должен будет летом вернуться в "Шахтер". Де Пена был арендован до зимы.

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В статье: Алан Патрик Интернасьонал
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