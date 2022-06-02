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Забивал Неймар и даже Коутиньо. Бразилия разбила Южную Корею в контрольной игре

Южная Америка
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"Пентакампеоне" в прекрасной форме

Забивал Неймар и даже Коутиньо. Бразилия разбила Южную Корею в контрольной игре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бразильская сборная провела контрольный матч против Южной Кореи. Коллектив Тите добыл легкую победу со счетом 5:1.

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Форвард "Эвертона" Ришарлисон забил первым с передачи Фреда, однако кореец Хван Ви Чо неожиданно восстановил равенство. Это только разозлило пятикратных чемпионов мира.

За дело взялись лидеры. Дубль Неймара с двух пенальти, а также точные удары вышедших на замену Жезуса и Коутиньо не оставили шансов андердогу. Как мы и говорили - 5:1 в пользу бразильцев.

После матча главные звезды своих сборных, Сон Хин Мин и Неймар, обменялись футболоками.

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В статье: Бразилия Южная Корея Неймар
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