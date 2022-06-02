Забивал Неймар и даже Коутиньо. Бразилия разбила Южную Корею в контрольной игре
"Пентакампеоне" в прекрасной форме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильская сборная провела контрольный матч против Южной Кореи. Коллектив Тите добыл легкую победу со счетом 5:1.
Форвард "Эвертона" Ришарлисон забил первым с передачи Фреда, однако кореец Хван Ви Чо неожиданно восстановил равенство. Это только разозлило пятикратных чемпионов мира.
За дело взялись лидеры. Дубль Неймара с двух пенальти, а также точные удары вышедших на замену Жезуса и Коутиньо не оставили шансов андердогу. Как мы и говорили - 5:1 в пользу бразильцев.
FIM DE JOGO! Brasil goleou a Coreia do Sul no primeiro amistoso deste período de preparação. Vamos pra cima!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2022
???????? 5x1 ???????? | #BRAxCOR pic.twitter.com/zFIJHnf2dS
После матча главные звезды своих сборных, Сон Хин Мин и Неймар, обменялись футболоками.
Muito respeito e admiração neste encontro de craques! ????⚽— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 2, 2022
Foto: Lucas Figueiredo/ CBF pic.twitter.com/sUm5eIeNZ7
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