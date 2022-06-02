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СМИ: Бразильский Интернасьонал намерен выкупить защитника Шахтера

Южная Америка
(1 голосов)

Все зависит от "горняков"

СМИ: Бразильский Интернасьонал намерен выкупить защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Аренда защитника "Шахтера" Витао в "Интернасьонале" истекает уже летом. Бразильская сторона намерена удержать игрока.

По данным зарубежных СМИ, клуб готов выкупить центрбека за три миллиона. Эту же сумму "горняки" выложили за футболиста три года назад. Вначале рассматривалась новая аренда, но она невыгодна "Шахтеру".

На данном этапе все будет зависеть от "Шахтера". Сам Витао, по утверждениям СМИ, счастлив в бразильской команде. Там, к слову, он играет с Аланом Патриком, которого выкупили весной.

За "Интернасьонал" Витао провел семь матчей и забил один гол.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал Витао
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Источник:
Portal do Colorado

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