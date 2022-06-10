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Проработал лишь полгода. Фламенго уволил главного тренера

Южная Америка
(1 голосов)

Специалист покидает бразильский клуб

Проработал лишь полгода. Фламенго уволил главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Фламенго" приняло решение уволить главного тренера команды Пауло Соуза, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

51-летний португальский специалист возглавил южноамериканский клуб 30 декабря 2021 года. Под его руководством команда провела 31 матч, в которых одержала 18 побед, потерпев 7 поражение, и еще в 6 случаях сыграла вничью.

К слову, его контракт с "Фламенго" был рассчитан до конца 2023 года. Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера стал наставник команды U-20 Марио Хорхе. После 10-ти туров клуб занимает 14-е место в бразильской Серии А , набрав 12 очков.

Напомним, перед тем, как возглавить "Фламенго" Соуза, тренировал сборную Польши.

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В статье: Пауло Соуза Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Flamengo_en

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