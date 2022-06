Проработал лишь полгода. Фламенго уволил главного тренера

Руководство "Фламенго" приняло решение уволить главного тренера команды Пауло Соуза, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

51-летний португальский специалист возглавил южноамериканский клуб 30 декабря 2021 года. Под его руководством команда провела 31 матч, в которых одержала 18 побед, потерпев 7 поражение, и еще в 6 случаях сыграла вничью.

К слову, его контракт с "Фламенго" был рассчитан до конца 2023 года. Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера стал наставник команды U-20 Марио Хорхе. После 10-ти туров клуб занимает 14-е место в бразильской Серии А , набрав 12 очков.

Напомним, перед тем, как возглавить "Фламенго" Соуза, тренировал сборную Польши.

Flamengo has parted ways with head coach Paulo Sousa.



We wish him the best moving forward.