Проработал лишь полгода. Фламенго уволил главного тренера
Специалист покидает бразильский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Фламенго" приняло решение уволить главного тренера команды Пауло Соуза, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
51-летний португальский специалист возглавил южноамериканский клуб 30 декабря 2021 года. Под его руководством команда провела 31 матч, в которых одержала 18 побед, потерпев 7 поражение, и еще в 6 случаях сыграла вничью.
К слову, его контракт с "Фламенго" был рассчитан до конца 2023 года. Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера стал наставник команды U-20 Марио Хорхе. После 10-ти туров клуб занимает 14-е место в бразильской Серии А , набрав 12 очков.
Напомним, перед тем, как возглавить "Фламенго" Соуза, тренировал сборную Польши.
Flamengo has parted ways with head coach Paulo Sousa.— Flamengo (@Flamengo_en) June 9, 2022
We wish him the best moving forward.
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