Чилаверт будет баллотироваться на пост президента Парагвая

Легендарный голкипер-бомбардир Хосе Луис Чилаверт решил баллотироваться в президенты Парагвая.

56-летнего экс-футболиста поддерживает Молодежная партия; его программа основана на диджитализации экономики, масштабной реформе образования и борьбе с нарушениями прав человека в стране.

Хосе Луис известен в основном благодаря 62 забитым голам - это второй результат в истории футбола для вратаря после Рожерио Сени.

В прошлом месяце парагваец был приговорен к году условно за клевету в адрес главы КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса, которого называл «коррупционером».

До сих пор только одному футболисту удалось возглавить государство - это Джордж Веа из Либерии.