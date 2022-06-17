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Чилаверт будет баллотироваться на пост президента Парагвая

Южная Америка
(1 голосов)

По стопам Веа?

Чилаверт будет баллотироваться на пост президента Парагвая

Фото: mercopress.com/ автор неизвестен

Новина українською

Легендарный голкипер-бомбардир Хосе Луис Чилаверт решил баллотироваться в президенты Парагвая.

56-летнего экс-футболиста поддерживает Молодежная партия; его программа основана на диджитализации экономики, масштабной реформе образования и борьбе с нарушениями прав человека в стране.

Хосе Луис известен в основном благодаря 62 забитым голам - это второй результат в истории футбола для вратаря после Рожерио Сени.

В прошлом месяце парагваец был приговорен к году условно за клевету в адрес главы КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса, которого называл «коррупционером».

До сих пор только одному футболисту удалось возглавить государство - это Джордж Веа из Либерии.

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В статье: Парагвай Хосе Луис Чилаверт
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