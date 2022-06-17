Чилаверт будет баллотироваться на пост президента Парагвая
По стопам Веа?
Фото: mercopress.com/ автор неизвестен
Легендарный голкипер-бомбардир Хосе Луис Чилаверт решил баллотироваться в президенты Парагвая.
56-летнего экс-футболиста поддерживает Молодежная партия; его программа основана на диджитализации экономики, масштабной реформе образования и борьбе с нарушениями прав человека в стране.
Хосе Луис известен в основном благодаря 62 забитым голам - это второй результат в истории футбола для вратаря после Рожерио Сени.
В прошлом месяце парагваец был приговорен к году условно за клевету в адрес главы КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса, которого называл «коррупционером».
До сих пор только одному футболисту удалось возглавить государство - это Джордж Веа из Либерии.
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