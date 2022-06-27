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Фернандиньо согласовал условия контракта с бразильским клубом

Южная Америка
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Хавбек вернется в клуб, в котором начинал карьеру

Фернандиньо согласовал условия контракта с бразильским клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Фернандиньо в ближайшее время станет игроком "Атлетико Паранаэнсе".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, хавбек уже согласовал все условия контракта с бразильским клубом. 37-летний футболист подпишет соглашение на 2 года.

Контракт игрока с "Манчестер Сити" истекает в конце июня и продлевать его он не будет. Отметим, что заменой Фернандиньо в английском клубе станет полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс, переход которого уже согласован.

Напомним, что Фернандиньо начинал профессиональную карьеру именно в "Атлетико Паранаэнсе", откуда в 2005 году перебрался в донецкий "Шахтер", а затем в 2013 году стал игроком "Ман Сити".

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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