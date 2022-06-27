Опытный хавбек Лацио перешел в Гремио

Бразильский "Гремио" объявил о подписании полузащитника римского "Лацио" Лукаса Лейвы.

Опытный бразильский хавбек перешел в новую команду в формате свободного агента. Контракт подписан до декабря 2023 года. Детали соглашения пока не известны.

Лукас покинет стан "орлов" и переберется на родину по окончании контракта с итальянским клубом.

В прошлом сезоне Серии А 35-летний опорник провел 35 матчей и сделал одну голевую передачу.