Опытный хавбек Лацио перешел в Гремио
Вернулся на родину
Бразильский "Гремио" объявил о подписании полузащитника римского "Лацио" Лукаса Лейвы.
Опытный бразильский хавбек перешел в новую команду в формате свободного агента. Контракт подписан до декабря 2023 года. Детали соглашения пока не известны.
Лукас покинет стан "орлов" и переберется на родину по окончании контракта с итальянским клубом.
В прошлом сезоне Серии А 35-летний опорник провел 35 матчей и сделал одну голевую передачу.
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Источник:Офіційний сайт "Греміо"
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