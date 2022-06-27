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Опытный хавбек Лацио перешел в Гремио

Южная Америка
(1 голосов)

Вернулся на родину

Опытный хавбек Лацио перешел в Гремио

Новина українською

Бразильский "Гремио" объявил о подписании полузащитника римского "Лацио" Лукаса Лейвы.

Опытный бразильский хавбек перешел в новую команду в формате свободного агента. Контракт подписан до декабря 2023 года. Детали соглашения пока не известны.

Лукас покинет стан "орлов" и переберется на родину по окончании контракта с итальянским клубом.

В прошлом сезоне Серии А 35-летний опорник провел 35 матчей и сделал одну голевую передачу.

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В статье: Лукас Лейва Гремио
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