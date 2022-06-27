Фернандиньо снова будет играть в команде с игроками из УПЛ

Официальный сайт "Атлетико Паранаэнсе" объявил о подписании Фернандиньо.

Опытный бразилец вернулся на родину на правах свободного агента. 37-летний опорник подписал контракт сроком на два года.

Примечательно, что хавбек уже выступал за "Атлетико" – с 2002 по 2005 год. После этого полузащитник перебрался в чемпионат Украины, где выступал за донецкий "Шахтер". В составе "горняков" бразилец выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, а также шесть раз завоевал золотые медали национального первенства.

После украинского футбола Фернандиньо отправился покорять АПЛ. На "Туманном Альбионе" игрок выступал в составе "Манчестер Сити", с которым стал чемпионом Англии четырежды.

Примечательно, что за "Атлетико Паранаэнсе" уже выступают два игрока, хорошо знакомые с УПЛ - это экс-вингер "Шахтера" Марлос и арендованный

у киевского "Динамо" Витиньо.

В прошлом сезоне во всех турнирах Фернандиньо провел 33 матча, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевых передачи.