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Фернандиньо снова будет играть в команде с игроками из УПЛ

Южная Америка
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37-летний хавбек вернулся на родину

Фернандиньо снова будет играть в команде с игроками из УПЛ

Twitter Athletico Paranaense

Новина українською

Официальный сайт "Атлетико Паранаэнсе" объявил о подписании Фернандиньо.

Опытный бразилец вернулся на родину на правах свободного агента. 37-летний опорник подписал контракт сроком на два года.

Примечательно, что хавбек уже выступал за "Атлетико" – с 2002 по 2005 год. После этого полузащитник перебрался в чемпионат Украины, где выступал за донецкий "Шахтер". В составе "горняков" бразилец выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, а также шесть раз завоевал золотые медали национального первенства.

После украинского футбола Фернандиньо отправился покорять АПЛ. На "Туманном Альбионе" игрок выступал в составе "Манчестер Сити", с которым стал чемпионом Англии четырежды.

Примечательно, что за "Атлетико Паранаэнсе" уже выступают два игрока, хорошо знакомые с УПЛ - это экс-вингер "Шахтера" Марлос и арендованный
у киевского "Динамо" Витиньо.

В прошлом сезоне во всех турнирах Фернандиньо провел 33 матча, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 голевых передачи.

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В статье: Фернандиньо Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
Twitter Athletico Paranaense

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