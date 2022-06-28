Три идеальных шага Фернандиньо. Легендарный бразилец вернулся на Родину

"Несомненно, это мое большое желание, я мечтал снова надеть футболку "Атлетико". С ним я завершу карьеру, играя всего за три клуба: два в Европе и один в Бразилии".

Фернандиньо

Заявить звездного ветерана "Паранаэнсе" сможет 18-го июля, когда откроется трансферное окно. 22-го июня у него закончился контракт с "Манчестер Сити", но де-факто в отпуск он ушел позже. Сейчас ветеран пытается максимально подтянуть кондиции и вернуться не только человеком с большим музеем разных титулов и наград.

"Очень счастлив, спасибо своей семье, которая всегда поддерживала меня в этом решении. Не только мое сердце, но и все мы в этот момент радуемся. У нас было много предложений от нескольких клубов из Бразилии и из-за рубежа. Но самым умным решением было вернуться домой", - сказал Фернандиньо.

Во взрослой команде "Атлетико Паранаэнсе" Ферна сыграл менее трех лет с 2003-го по 2005-й. За это время он был вице-чемпионом страны, доходил до финала кубка Бразилии и Либертадорес, стал чемпионом мира по молодежи. Покидал "Ураганов" он как "десятка", а возвращается полноценным опорником, но опорником формации Пепа Гварделы, то есть, рулем команды. Сам игрок как-то пошутил в интервью, что по сравнению с журналистом он – редактор, тот, кто все вычищает и делает правильным.

Его история интересна многими моментами. Ферна никогда всерьез не играл на детском и юношеском уровнях. Где-то тренировался, где-то заявлялся за ситуативные команды на разные турниры. Играл немало, но основной задачей была работа для банального и нелегкого заработка. Только в 16 лет он пришел в академию "Атлетико Паранаэнсе" и начал свой путь к футбольным успехам без отвлечения на излишнее.

Первый приход в "Ураган" был для него невероятно успешным. Он сам рос не только как игрок, но и клуб переживал невероятный период. Чуть раньше до появления Ферны в 2001-м году команда была чемпионом Бразилии (единственный случай в ее истории). Вице-чемпионство 2004-го года было тоже большим достижением и именно тогда во всю мощь запылала звезда другого креативного бразильца и тоже впоследствии игрока "Шахтера" Жадсона. Пик карьеры Фернандиньо в "Паранаэнсе" – это финал Либертадорес 2005, как раз перед переходом в "Шахтер". Достаточно крутой момент в его карьере, когда юный парень должен был управлять всеми атакующими действиями. И он делал, что мог. Преодолеть же монументальный "Сан Пауло" золотых времен Рожерио Сени и Муриси Рамальо было нереально.

А дальше – путешествие.

"Когда мне предложили перейти в донецкий "Шахтер", мне было всего 20 лет. Тогда я ничего не знал о европейском футболе, не говоря уже об Украине. Я не знал, какая валюта используется в Украине, и я точно не мог показать на карте, где Она… Для меня Европа была просто большим, далеким местом со многими странами. Я все еще был ребенком из Лондрины, который почти не имел опыта отношений с внешним миром. Помню, как однажды мы поехали играть в Копа Либертадорес в Колумбию. Тогда клуб платил 30 долларов США суточных! Для меня это было очень много. Предложение от Шахтера, для меня было хорошей возможностью проявить себя как футболисту. И, конечно, была еще и приятная финансовая сторона".

О времени в "Шахтере" Ферна вспоминал немало: снег, морозы минус 27, зарплата наличными, которые не влезают в скороварку. Однако он всегда по-доброму отзывался о том периоде. Тем более, он сыграл в клубе восемь лет. Возможно, два-три года он пересидел, но и стал не потерянным ребенком из Лондрины. Трофей кубка УЕФА у него тоже есть. Предположим, что он несколько пересидел в Донецке (тогда именно в Донецке). Но ушел он в мега состоятельный проект, также бравший тренеров, способствовавших прогрессу футболистов.

"Сити" – период расцвета и часто вынужденного повиновения игрока. Фернандиньо из голубого Манчестера играл на двух чемпионатах мира, но долго был тенью Яя Туре. Ивуариец оставался формальным опорником и, на самом деле, творил, что хотел. Вот только творить тогда он мог очень много, и был доминатором центра поля. А Ферна работал за себя и за него. Кстати, никогда во многих интервью бразилец жестко не критиковал африканца за его стиль игры. Только советовал его новому клубу взять под Яя двух опорников.

Тот период дал Ферне футбольную мудрость и позволил дождаться Пепа.

"На мой взгляд, Фернандиньо может играть на десяти разных позициях. Его класс позволяет играть где угодно. Фернандиньо может действовать даже в центре обороны. Он быстр, агрессивен, умен и силен в верховой борьбе. Этот игрок способен хорошо приступать к атакам, делать передачи вперед".

Хосеп Гвардиола

Но хитрый каталонец почти не экспериментировал с Ферной, тот был опорником (с широкими функциями) и иногда центральным защитником. В конце концов, не формальная позиция решает, каким будет диапазон действия футболиста.

Как и Пеп, Ферна попытался все же достичь главной цели – победы в Лиге Чемпионов. Но если тренер может зайти еще на одну попытку, футболист решил не играть в лишнее. Время не обмануть. Очень сильный игрок Фернандиньо большую часть сезона был в "Сити" лидером раздевалки, играл меньше, чем стремился.

Своим решением покинуть "Сити" он удивил Пепа. Гвардиоле об этом сказал журналист на пресс-конференции и тренер откровенно растерялся, он этого не ожидал.

Теперь у Фернандиньо новый этап в "Паранаэнсе", проекте противоречивом и интересном, да еще и с тренером, который взял его на чемпионат мира в родной Бразилии, Луисом Фелипе Сколари. Кажется, в своей карьере Ферна никогда не ошибался с решениями, никогда не уходил туда, где будет плохо. Удачи!

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