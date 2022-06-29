Легенда Шахтера думает над завершением карьеры
Причиной такого решения могут стать частые травмы игрока
Фото: facebook.com/clubathleticoparanaense
Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос задумался о завершении карьеры.
О проблемах 34-летнего футболиста рассказал президент "Атлетико Паранаэнсе" Марио Петралья, за который футболист сейчас играет.
"Он получил травму, и его намерение, когда он к нам пришел, заключалось в идее прекратить играть. Марлос переживает, что травмы начнут беспокоить его чаще, в результате чего он может быть уже не столь полезным. Мы не принимаем эти утверждения. Марлос – футболист "Атлетико", он хотел выступать за нас, поэтому будет продолжать делать это дальше.
Есть риск, что он объявит об окончании карьеры по личным причинам. Однако об уходе из клуба речь точно не идет", – сказал Марио Петралья.
Ранее сообщалось, что Марлос может оказаться в клубе из ОАЭ. Отметим, что на днях "Атлетико Паранаэнсе" объявил о подписании Фернандиньо, который в свое время защищал цвета донецкого клуба.
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