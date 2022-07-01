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Официально. Вингер Шахтера отправился в аренду в Бразилию

Южная Америка
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Футболист уже провел тренировку в новой команде

Официально. Вингер Шахтера отправился в аренду в Бразилию

Фото: atletico.com.br

Новина українською

24-летний бразильский вингер донецкого "Шахтера" Педриньо возвращается на родину. Футболист стал игроком "Атлетико Минейро". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

За новую команду Педриньо будет выступать на правах аренды до июня 2023 года. Вингер успешно прошел медицинское обследование и уже успел провести свою первую тренировку с командой. Отмечается, в контракте не предусмотрена опция выкупа футболиста по истечении аренды.

Напомним, что Педриньо присоединился к "Шахтеру" летом 2021-го года из "Бенфики" за 18 млн евро. За полгода он отыграл 18 матчей, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.

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В статье: Атлетико Минейро Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
atletico.com.br

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