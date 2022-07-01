Официально. Вингер Шахтера отправился в аренду в Бразилию
Футболист уже провел тренировку в новой команде
Фото: atletico.com.br
24-летний бразильский вингер донецкого "Шахтера" Педриньо возвращается на родину. Футболист стал игроком "Атлетико Минейро". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
За новую команду Педриньо будет выступать на правах аренды до июня 2023 года. Вингер успешно прошел медицинское обследование и уже успел провести свою первую тренировку с командой. Отмечается, в контракте не предусмотрена опция выкупа футболиста по истечении аренды.
Напомним, что Педриньо присоединился к "Шахтеру" летом 2021-го года из "Бенфики" за 18 млн евро. За полгода он отыграл 18 матчей, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.
???? O meio-campista Pedrinho é o novo reforço do #Galo! Ele chega por empréstimo até junho de 2023. Seja bem-vindo! ????????— Atlético (@Atletico) June 30, 2022
????: https://t.co/pPmzshx0BS pic.twitter.com/ePclELizZo
????????⚽????????️ pic.twitter.com/UNy2qYK4R8— Atlético (@Atletico) July 1, 2022
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