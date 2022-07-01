Греция отменяется. Интернасьонал продлил аренду центрбека Шахтера

Бразильский защитник Витао продолжит выступления в Бразилии. "Интернасьонал" достиг договоренности с донецким "Шахтером" о продлении аренды 22-летнего футболиста.

Витао будет защищать цвета бразильского клуба до 30 июня 2023 года. Соглашение действовало до конца сезона 2021/22. На его счету 1 забитый мяч в 7 поединках за "Интернасьонал". Действующий контракт бразильца с "горняками" рассчитан до июля 2024 года.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения россии в Украину ФИФА приостановила контракты иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами и разрешила легионерам искать другие команды.

Ранее сообщалось о переговорах между Витао и греческим клубом.