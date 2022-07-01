  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Греция отменяется. Интернасьонал продлил аренду центрбека Шахтера
В тренде

Греция отменяется. Интернасьонал продлил аренду центрбека Шахтера

Южная Америка
(1 голосов)

Витао остаётся в Бразилии

Греция отменяется. Интернасьонал продлил аренду центрбека Шахтера

Фото: instagram.com/vitoreduardo00

Новина українською

Бразильский защитник Витао продолжит выступления в Бразилии. "Интернасьонал" достиг договоренности с донецким "Шахтером" о продлении аренды 22-летнего футболиста.

Витао будет защищать цвета бразильского клуба до 30 июня 2023 года. Соглашение действовало до конца сезона 2021/22. На его счету 1 забитый мяч в 7 поединках за "Интернасьонал". Действующий контракт бразильца с "горняками" рассчитан до июля 2024 года.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения россии в Украину ФИФА приостановила контракты иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами и разрешила легионерам искать другие команды.

Ранее сообщалось о переговорах между Витао и греческим клубом.

Читайте такжеОфициально. Вингер Шахтера отправился в аренду в Бразилию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия) Витао
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
internacional.com.br

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде