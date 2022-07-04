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Покидает Европу. Звездный полузащитник Интера продолжит карьеру во Фламенго

Южная Америка
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Бразилия ждет

Покидает Европу. Звездный полузащитник Интера продолжит карьеру во Фламенго

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чилийский хавбек Артуро Видаль продолжит карьеру во "Фламенго". Об этом сообщают многие зарубежные СМИ.

Ожидается, что футболист "Интера" подпишет полуторагодичный контракт. В сети уже появилась фотография Артуро в футболке бразильской команды.

На протяжении последних двух лет Видаль играл за "Интер", откуда перешел из "Барселоны". Также защищал цвета "Баварии", "Ювентуса", "Байера" и "Коло-Коло". В сумме успел завоевать 21 трофеев, а также стать обладателем кубка Америки со сборной Чили.

В последнем сезоне провел за "Интер" 40 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Артуро Видаль Интер (Милан) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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