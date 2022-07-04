Покидает Европу. Звездный полузащитник Интера продолжит карьеру во Фламенго
Бразилия ждет
Getty Images / Global Images Ukraine
Чилийский хавбек Артуро Видаль продолжит карьеру во "Фламенго". Об этом сообщают многие зарубежные СМИ.
Ожидается, что футболист "Интера" подпишет полуторагодичный контракт. В сети уже появилась фотография Артуро в футболке бразильской команды.
????Arturo Vidal ya ✍️ el precontrato con Flamengo.— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 4, 2022
*️⃣A mitad de semana, llegará a Brasil para someterse a la revisión médica y rubricar un vínculo hasta diciembre de 2023. pic.twitter.com/0RC6B18VNu
На протяжении последних двух лет Видаль играл за "Интер", откуда перешел из "Барселоны". Также защищал цвета "Баварии", "Ювентуса", "Байера" и "Коло-Коло". В сумме успел завоевать 21 трофеев, а также стать обладателем кубка Америки со сборной Чили.
В последнем сезоне провел за "Интер" 40 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
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