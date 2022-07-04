Покидает Европу. Звездный полузащитник Интера продолжит карьеру во Фламенго

Чилийский хавбек Артуро Видаль продолжит карьеру во "Фламенго". Об этом сообщают многие зарубежные СМИ.

Ожидается, что футболист "Интера" подпишет полуторагодичный контракт. В сети уже появилась фотография Артуро в футболке бразильской команды.

????Arturo Vidal ya ✍️ el precontrato con Flamengo.

*️⃣A mitad de semana, llegará a Brasil para someterse a la revisión médica y rubricar un vínculo hasta diciembre de 2023. pic.twitter.com/0RC6B18VNu — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 4, 2022

На протяжении последних двух лет Видаль играл за "Интер", откуда перешел из "Барселоны". Также защищал цвета "Баварии", "Ювентуса", "Байера" и "Коло-Коло". В сумме успел завоевать 21 трофеев, а также стать обладателем кубка Америки со сборной Чили.

В последнем сезоне провел за "Интер" 40 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.