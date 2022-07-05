Полузащитник Металлиста подписал контракт с аргентинским клубом
Эквадорец решил остаться в Южной Америке
Фото: clubaindependiente.com.ar
Полузащитник "Металлиста" Хуан Касарес стал полноценным игроком аргентинского "Индепендьенте", сообщает пресс-служба американского клуба.
30-летний игрок сборной Эквадора подписал контракт до 31 декабря 2023 года.
Отметим, что Касарес перебрался в "Металлист" в январе этого года. Полузащитник не успел сыграть ни одного официального матча за харьковчан из-за вторжения россии в Украину. В апреле он отправился в аренду в "Индепендьент" до конца сезона-2021/22. После окончания срока аренды он решил остаться в Аргентине.
Его контракт с харьковским клубом был рассчитан до конца 2023 года.
Juan Cazares firmó su contrato con #Independiente hasta el 31/12/2023.— C. A. Independiente (@Independiente) July 4, 2022
Juanito está habilitado para el partido de esta noche ante Platense.#TodoRojo ???? pic.twitter.com/8WE9BUKu3B
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