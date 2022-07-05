Полузащитник Металлиста подписал контракт с аргентинским клубом

Полузащитник "Металлиста" Хуан Касарес стал полноценным игроком аргентинского "Индепендьенте", сообщает пресс-служба американского клуба.

30-летний игрок сборной Эквадора подписал контракт до 31 декабря 2023 года.

Отметим, что Касарес перебрался в "Металлист" в январе этого года. Полузащитник не успел сыграть ни одного официального матча за харьковчан из-за вторжения россии в Украину. В апреле он отправился в аренду в "Индепендьент" до конца сезона-2021/22. После окончания срока аренды он решил остаться в Аргентине.

Его контракт с харьковским клубом был рассчитан до конца 2023 года.