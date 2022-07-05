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Полузащитник Металлиста подписал контракт с аргентинским клубом

Южная Америка
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Эквадорец решил остаться в Южной Америке

Полузащитник Металлиста подписал контракт с аргентинским клубом

Фото: clubaindependiente.com.ar

Новина українською

Полузащитник "Металлиста" Хуан Касарес стал полноценным игроком аргентинского "Индепендьенте", сообщает пресс-служба американского клуба.

30-летний игрок сборной Эквадора подписал контракт до 31 декабря 2023 года.

Отметим, что Касарес перебрался в "Металлист" в январе этого года. Полузащитник не успел сыграть ни одного официального матча за харьковчан из-за вторжения россии в Украину. В апреле он отправился в аренду в "Индепендьент" до конца сезона-2021/22. После окончания срока аренды он решил остаться в Аргентине.

Его контракт с харьковским клубом был рассчитан до конца 2023 года.

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В статье: Индепендьенте (Авельянеда) Металлист (Харьков) Хуан Касарес
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Источник:
Independiente

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