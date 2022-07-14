Экс-лидер Шахтера Тейшейра вернулся в родной клуб

"Васко да Гама" объявил о подписании контракта с полузащитником Алексом Тейшейрой.

Соглашение с 32-летним бразильцем рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Последним его клубом был "Бешикташ", который он покинул этим летом. Стороны не договорились о продолжении сотрудничества. В сезоне-2021/22 он провел 31 матч за турецкий клуб во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 1 результативную передачу.

Напомним, что Алекс - воспитанник "Васко да Гама". Большую часть своей карьеры (2010-2015 годы) он защищал цвета донецкого "Шахтера". На его счету 89 голов в 222 поединках за "горняков".