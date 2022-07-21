Бывший игрок Шахтера возглавил клуб из Бразилии
Команда находится в зоне вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Шахтера", "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Элано Блумер нашел новое место работы на родине.
41-летний специалист назначен главным тренером команды бразильской Серии В "Наутико". Контракт с Элано подписан до конца текущего года, сообщает пресс-служба клуба.
Elano Blumer é o novo treinador do Náutico para a sequência da Série B.— Náutico (@nauticope) July 20, 2022
O treinador está em Campinas e irá acompanhar o jogo de hoje, contra a Ponte Preta, em um dos camarotes do estádio.
Saiba mais: https://t.co/2AdmK3jR2k ???????????? pic.twitter.com/AXeWmWUanD
Блумер начал тренерскую карьеру в 2017 году в "Сантосе" в качестве ассистента главного тренера. Позже он работал в "Интернасьонале" из Лимейры, "Фигейренсе" и "Ферровиарии".
Напомним, что за "Шахтер" Элано играл с 2004 по 2007 годы. В составе "горняков" бразилец во всех турнирах провел 68 матчей, забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.
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