Бывший игрок Шахтера возглавил клуб из Бразилии

Бывший полузащитник "Шахтера", "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Элано Блумер нашел новое место работы на родине.

41-летний специалист назначен главным тренером команды бразильской Серии В "Наутико". Контракт с Элано подписан до конца текущего года, сообщает пресс-служба клуба.

Elano Blumer é o novo treinador do Náutico para a sequência da Série B.



O treinador está em Campinas e irá acompanhar o jogo de hoje, contra a Ponte Preta, em um dos camarotes do estádio.



Saiba mais: https://t.co/2AdmK3jR2k ???????????? pic.twitter.com/AXeWmWUanD — Náutico (@nauticope) July 20, 2022

Блумер начал тренерскую карьеру в 2017 году в "Сантосе" в качестве ассистента главного тренера. Позже он работал в "Интернасьонале" из Лимейры, "Фигейренсе" и "Ферровиарии".

Напомним, что за "Шахтер" Элано играл с 2004 по 2007 годы. В составе "горняков" бразилец во всех турнирах провел 68 матчей, забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.