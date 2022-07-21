  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Бывший игрок Шахтера возглавил клуб из Бразилии
В тренде

Бывший игрок Шахтера возглавил клуб из Бразилии

Южная Америка
(1 голосов)

Команда находится в зоне вылета

Бывший игрок Шахтера возглавил клуб из Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера", "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Элано Блумер нашел новое место работы на родине.

41-летний специалист назначен главным тренером команды бразильской Серии В "Наутико". Контракт с Элано подписан до конца текущего года, сообщает пресс-служба клуба.

Блумер начал тренерскую карьеру в 2017 году в "Сантосе" в качестве ассистента главного тренера. Позже он работал в "Интернасьонале" из Лимейры, "Фигейренсе" и "Ферровиарии".

Напомним, что за "Шахтер" Элано играл с 2004 по 2007 годы. В составе "горняков" бразилец во всех турнирах провел 68 матчей, забил 21 гол и сделал 9 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элано Наутико (Бразилия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде