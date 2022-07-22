Фанаты уже зажигают: Суарес спустя 16 лет вернется на родину
Неожиданный выбор
Фото: twitter.com/Atleti
Луис Суарес договорился о переходе в свой родной клуб "Насьональ", откуда ушел в 2006 году.
Как пишет уругвайский журналист Родри Васкес, контракт форварда будет рассчитан до зимы. Похоже, ветеран решил хорошо подготовиться к ЧМ, а на заработки в богатые нефутбольные страны уедет позже.
35-летний Суарес в конце прошлого сезона ушел из "Атлетико" и сейчас является свободным агентом. Интерес к нему СМИ приписывали "Боруссии", "Аяксу", "Ривер Плейту" и другим клубам.
В "Насьонале", тем временем, уже вовсю готовятся встречать легенду. На сегодняшний матч против "Черрито" фаны пришли с 15,000 масок Эль Пистолеро!
15,000 Nacional fans wore Luis Suarez masks to try and convince the striker to sign for them pic.twitter.com/llRart6nWj— ESPN FC (@ESPNFC) July 22, 2022
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