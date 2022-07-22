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Фанаты уже зажигают: Суарес спустя 16 лет вернется на родину

Южная Америка
(2 голосов)

Неожиданный выбор

Фанаты уже зажигают: Суарес спустя 16 лет вернется на родину

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

Луис Суарес договорился о переходе в свой родной клуб "Насьональ", откуда ушел в 2006 году.

Как пишет уругвайский журналист Родри Васкес, контракт форварда будет рассчитан до зимы. Похоже, ветеран решил хорошо подготовиться к ЧМ, а на заработки в богатые нефутбольные страны уедет позже.

35-летний Суарес в конце прошлого сезона ушел из "Атлетико" и сейчас является свободным агентом. Интерес к нему СМИ приписывали "Боруссии", "Аяксу", "Ривер Плейту" и другим клубам.

В "Насьонале", тем временем, уже вовсю готовятся встречать легенду. На сегодняшний матч против "Черрито" фаны пришли с 15,000 масок Эль Пистолеро!

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В статье: Луис Суарес Насьональ (Уругвай)
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