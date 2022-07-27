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Суарес подтвердил, что возвращается в клуб, в котором начинал карьеру

Южная Америка
(1 голосов)

После 16 лет европейской карьеры

Суарес подтвердил, что возвращается в клуб, в котором начинал карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес принял решение вернуться в родной клуб, откуда ушел в 2006 году. Форвард лично сообщил, что достиг предварительной договоренности с "Насьоналем".

"Прежде всего, я хотел поблагодарить вас за любовь, которую я и моя семья получили в последние дни. Это было очень волнующе. Спасибо за все видео и сообщения, которые дошли до нас. Это тронуло наши сердца в этой ситуации, которую мы должны решить. Было невозможно отказаться от этой возможности – снова играть в "Насьонале".

У меня есть предварительное соглашение с клубом. В ближайшие несколько часов детали будут согласованы, и мы надеемся, что все мы сможем насладиться этим новым этапом и увидеть друг друга в ближайшие дни", – цитирует Суареса Goal со ссылкой на Twitter футболиста.

Суарес пребывает в статусе свободного агента после окончания срока действия контракта с мадридским "Атлетико". В прошлом сезоне испанской Ла Лиги нападающий провел 35 матчей, забил 11 мячей и оформил 3 ассиста.

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В статье: Луис Суарес Насьональ (Уругвай)
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Источник:
goal

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