Суарес подтвердил, что возвращается в клуб, в котором начинал карьеру

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес принял решение вернуться в родной клуб, откуда ушел в 2006 году. Форвард лично сообщил, что достиг предварительной договоренности с "Насьоналем".

"Прежде всего, я хотел поблагодарить вас за любовь, которую я и моя семья получили в последние дни. Это было очень волнующе. Спасибо за все видео и сообщения, которые дошли до нас. Это тронуло наши сердца в этой ситуации, которую мы должны решить. Было невозможно отказаться от этой возможности – снова играть в "Насьонале".

У меня есть предварительное соглашение с клубом. В ближайшие несколько часов детали будут согласованы, и мы надеемся, что все мы сможем насладиться этим новым этапом и увидеть друг друга в ближайшие дни", – цитирует Суареса Goal со ссылкой на Twitter футболиста.