Насьональ объявил о возвращении Суареса

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес стал игроком "Насьоналя". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Условия соглашения не разглашаются.

Суарес перешел в новый клуб на правах свободного агента - его срок действия контракта с мадридским "Атлетико" истек в конце июня. В прошлом сезоне испанской Ла Лиги уругваец провел 35 матчей, забил 11 мячей и оформил 3 ассиста.

Напомним, что Суарес - воспитанник "Насьоналя". Именно в этом клубе он начал свою карьеру в 2005 году. Ранее Луис также выступал за "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль" и "Барселону".

La ilusión de todos, el amor por los colores y la alegría de volver a verte con la camiseta más linda del mundo ????????❤️



¡Felices de tenerte en casa! @LuisSuarez9 #ElClubGigante pic.twitter.com/KpH9qK1nVl — Nacional (@Nacional) July 27, 2022

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