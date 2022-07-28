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Насьональ объявил о возвращении Суареса

Южная Америка
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Уругваец определился с клубом

Насьональ объявил о возвращении Суареса

Новина українською

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес стал игроком "Насьоналя". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Условия соглашения не разглашаются.

Суарес перешел в новый клуб на правах свободного агента - его срок действия контракта с мадридским "Атлетико" истек в конце июня. В прошлом сезоне испанской Ла Лиги уругваец провел 35 матчей, забил 11 мячей и оформил 3 ассиста.

Напомним, что Суарес - воспитанник "Насьоналя". Именно в этом клубе он начал свою карьеру в 2005 году. Ранее Луис также выступал за "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль" и "Барселону".

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В статье: Луис Суарес Насьональ (Уругвай)
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Источник:
nacional.uy

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