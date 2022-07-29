  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Привел сборную к трофею. Аргентина готова продлить контракт с главным тренером
В тренде

Привел сборную к трофею. Аргентина готова продлить контракт с главным тренером

Южная Америка
(1 голосов)

Переговоры идут успешно

Привел сборную к трофею. Аргентина готова продлить контракт с главным тренером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины готова продлить контракт с главным тренером.

По данным местных СМИ, переговоры между федерацией и Лионелем Скалони сдвинулись с мертвой точки и проходят достаточно успешно. Сроки нового контракт не называются.

Скалони возглавил "альбиселесте" летом 2018-го. При нем сборная выдала серию без поражений из 33-х игр кряду и смогла завоевать кубок Америки в 2021-м году.

Читайте такжеТренер Аргентины - о Месси: Я всегда буду благодарен ему

Текущий контракт наставника истекает в декабре 2022-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Лионель Скалони
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде