Привел сборную к трофею. Аргентина готова продлить контракт с главным тренером
Переговоры идут успешно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины готова продлить контракт с главным тренером.
По данным местных СМИ, переговоры между федерацией и Лионелем Скалони сдвинулись с мертвой точки и проходят достаточно успешно. Сроки нового контракт не называются.
Ahora:— Gastón Edul (@gastonedul) July 28, 2022
Lionel Scaloni está cerca de renovar su contrato con Argentina.
La reunión de la semana pasada fue clave.
Hasta hace un mes era difícil y se acercaron las partes. Se está resolviendo la diferencia económica.
Lo estamos desarrollando en @TyCSports. pic.twitter.com/IttIkRCGie
Скалони возглавил "альбиселесте" летом 2018-го. При нем сборная выдала серию без поражений из 33-х игр кряду и смогла завоевать кубок Америки в 2021-м году.
Текущий контракт наставника истекает в декабре 2022-го года.
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