Привел сборную к трофею. Аргентина готова продлить контракт с главным тренером

Сборная Аргентины готова продлить контракт с главным тренером.

По данным местных СМИ, переговоры между федерацией и Лионелем Скалони сдвинулись с мертвой точки и проходят достаточно успешно. Сроки нового контракт не называются.

Ahora:

Lionel Scaloni está cerca de renovar su contrato con Argentina.

La reunión de la semana pasada fue clave.

Hasta hace un mes era difícil y se acercaron las partes. Se está resolviendo la diferencia económica.

Lo estamos desarrollando en @TyCSports. pic.twitter.com/IttIkRCGie — Gastón Edul (@gastonedul) July 28, 2022

Скалони возглавил "альбиселесте" летом 2018-го. При нем сборная выдала серию без поражений из 33-х игр кряду и смогла завоевать кубок Америки в 2021-м году.

Текущий контракт наставника истекает в декабре 2022-го года.