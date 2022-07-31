Сборная Бразилии выиграла женский Кубок Америки в четвертый раз подряд
У бразильянок – 8 титулов за 9 розыгрышей турнира
Фото: The Hindu
Женская сборная Бразилии сыграла в финале Кубка Америки со сборной Колумбии, хозяевами турнира, и победила со счетом 1:0. Единственный гол забила легендарная нападающая Дебинья.
Для бразильянок это был уже девятый выход в финал соревнования подряд. Сборная Бразилии побеждала в восьми из девяти сыгранных финалах турнира в истории.
Лишь однажды команда проиграла – в 2006 сборной Аргентины, принимавшей турнир в том году. С тех пор бразильянки победили четыре раза подряд, в трех из этих случаев вторым финалистом была сборная Колумбии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Российский тренер снова не включил игрока сборной Украины в заявку на ЛЧ
- ВИДЕО игры Зинченко в победном матче Арсенала над Севильей со счетом 6:0
- Победа Ливерпуля над Сити, феерия команды Зинченко, ничья Шахтера. Главные новости за 30 июля
- Привел сборную к трофею. Аргентина готова продлить контракт с главным тренером
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти