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Кавани собирается вернуться в Южную Америку

Южная Америка
(1 голосов)

Однако, есть и другие варианты

Кавани собирается вернуться в Южную Америку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани в ближайшее время может завершить свой переход в "Бока Хуниорс" на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Аргентинский клуб стремится быстро закрыть соглашение, опасаясь интереса к форварду со стороны "Вильярреала". Известно, что агенты 35-летнего уругвайца сейчас оценивают условия предложенного контракта.

В прошлом сезоне Эдинсон отметился 2 голами и 1 ассистом в 15 матчах АПЛ за "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Бока Хуниорс (Аргентина) Манчестер Юнайтед Луис Кавани
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Источник:
Fabrizio Romano

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