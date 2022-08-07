Кавани собирается вернуться в Южную Америку
Однако, есть и другие варианты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани в ближайшее время может завершить свой переход в "Бока Хуниорс" на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Аргентинский клуб стремится быстро закрыть соглашение, опасаясь интереса к форварду со стороны "Вильярреала". Известно, что агенты 35-летнего уругвайца сейчас оценивают условия предложенного контракта.
В прошлом сезоне Эдинсон отметился 2 голами и 1 ассистом в 15 матчах АПЛ за "Манчестер Юнайтед".
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Источник:Fabrizio Romano
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