Кавани собирается вернуться в Южную Америку

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани в ближайшее время может завершить свой переход в "Бока Хуниорс" на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Аргентинский клуб стремится быстро закрыть соглашение, опасаясь интереса к форварду со стороны "Вильярреала". Известно, что агенты 35-летнего уругвайца сейчас оценивают условия предложенного контракта.

В прошлом сезоне Эдинсон отметился 2 голами и 1 ассистом в 15 матчах АПЛ за "Манчестер Юнайтед".