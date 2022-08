Эдинсон Кавани отказал Боке Хуниорс. Уругваец хочет еще поиграть в Европе

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани был близок к переходу в гранд чемпионата Аргентины "Боку Хуниорс". Однако, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий отказался от предложенного ему контракта.

After receiving contracts in the last 48h, Edinson Cavani communicated to Boca Juniors that he wants to give priority to European clubs. He’s not accepting due to family reasons. ???????????? #transfers



Cavani and his family’s dream is to join La Liga and try new chapter in Spain. ???????? pic.twitter.com/N64jvJbYSV