Копа Либертадорес. 17-летний Ураган и бойня бразильских грандов

1/4-я финала

"Фламенго" (Бразилия) – "Коринтианс" (Бразилия) 1:0 (0:0)

Рио-де-Жанейро. Стадион "Маракана"

Арбитр: Эстебан Остохич (Уругвай)

Гол: Педро (52)

Удаление: Бруно Мендес (68)

Неделю назад в игре между этими соперниками, а речь идет о двух самых популярных клубах Бразилии, "Менгао" победил на "Нео Кимика Арена" 2:0. Вообще, "Фла" ​​из восьми последних официальных матчей в ответном поединке четвертьфинала Либертадорес выиграл семь и лишь раз сыграл в ничью (с мощным "Атлетико Паранаэнсе" Луиса Фелипе Сколари). Несомненно, что клуб из Рио был фаворитом пары, в первую очередь все зависело от него.

"Тимао" же находится в зоне турбулентности – результаты неутешительны, хотя совсем недавно он навязывал борьбу за лидерство в Бразилейрао "Палмейрасу". Беда в том, что очень тяжело клубу из Сан-Паулу даются голы. Даже приход нападающего Юри Алберто, который зажигал в прошлом году в "Интернасионале" и вытащенного из "Зенита", не решил пока эту проблему.

Гости четко осознавали необходимость рисковать на поле "Мараканы" и в первом тайме их действия были более активными, чем игра соперников. Настоящих моментов случилось по одному с каждой стороны: удар в падении через себя Пабло и выход на голкипера, но с острого угла Адсона.

Судьбу противостояния решил суперпас внешней стороной стопы в исполнении Джорджиана де Арраскеаты, настоящего мотора нынешнего "Фла" ​​и завершающий удар Пабло. После этого вероятность отыграть три гола гостями стремительно приближалась к нулевой отметке. Острые атаки выходили только у подопечных Доривала Жуниора. Впечатляют результаты этого наставника, возглавившего "Фла" ​​только в середине июня: 13 побед, одна ничья и три поражения. А последняя серия просто невероятная: восемь побед и одна ничья, началась она после… проигрыша "Коринтиансу" в чемпионате.

Первый матч – 2:0.

"Палмейрас" (Бразилия) – "Атлетико Минейро" (Бразилия) 0:0, серия пенальти 6:5

Сан-Паулу. Стадион "Аллианц Парке"

Арбитр: Уилмар Ролдан (Колумбия)

Удаление: Данило (29), Густаво Скарпа (82) – Эдуардо Варгас (90+6)

Первое сражение было положительным для обеих команд. "Палмейрас" достаточно содержательно отыграл на "Минейрао" и дважды пропустил сначала и поэтому должен был максимально рисковать, что удалось и гости сравняли в итоге счет – 2:2.

По структуре же игры и качеству Вердао остается самой мощной командой в Бразилии ныне.

Проблемы "Атлетико Минейро" связаны с изменениями в тренерском штабе. Прорыв прошлого сезона был достигнут под руководством Куки (в полуфинале Либертадорес его подопечные доминировали в трех из четырех таймов против "Палмейраса", но проиграли после двух ничьих по ныне недействующему правилу выездного гола), культового наставника для "Бешеного Петуха". Затем он ушел из-за усталости, и руль оказался в руках аргентинца Антонио "Эль Турко" Мохамеда. Тот начал менять систему и имел определенный успех, но не дружил с руководством клуба, однако возвращение Куки не дало мгновенного прогресса.

Матч был очень бразильским и нетипичным для футбола этой страны. Хозяева традиционно искали быстрые контратаки, а когда не находили их, то все равно играли сугубо с целью как можно быстрее доставить мяч в чужие ворота. У "Атлетико Минейро" работала типичная категоричная вертикальность Куки. Таким образом, мы увидели ультраскорости, которые очень редкий гость в американском футболе. Но вместе с тем игра была невероятно грубой, обе команды шли на это сознательно и не боялись эскалации агрессии. В еврокубках такой матч просто не доиграли бы, но это же Либертадорес!

Сначала выгнали Данило за фол, который мог привести к очень тяжелому перелому, но соперник пришел в себя и даже продолжил матч. Меньшинство не заставило "Палмейрас" сменить атакующее настроение и команда Абеля Феррейры, пусть и довольно примитивно, шла на штурм. "Минейро" понемногу перебирал на себя инициативу за счет преимущества у одного игрока, а в конце и двух – справедливо удалили яркого импровизатора Густаво Скарпу, который по завершению года присоединится к "Ноттингем Форесту" в английской Премьер Лиге. Уже под завершающий свисток был изгнан и нападающий сборной Чили Эдуардо Варгас. Итог 0:0 и это шестая ничья в матчах между "Вердао" и "Гало Доидо".

В серии же пенальти промахнулся воспитанник "Минейро" Рубенс. Таким образом, "Палмейрас" в третий раз подряд в полуфинале Копа Либертадорес, дважды он не просто выходил в эту стадию, но и побеждал в соревнованиях.

Первый матч – 2:2.

"Тажерес де Кордоба" (Аргентина) – "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 0:1 (0:0)

Кордоба. Стадион "Марио Альберто Кемпес"

Арбитр: Ебер Акино (Парагвай)

Гол: Хулиан Фернандес (79)

Удаление: Александр Медина (тренер "Велес Сарсфилд")

Удивительная на первый взгляд пара, но для американского футбола совсем не уникальная. В ответном матче четвертьфинала Копа Либертадорес встретились два неудачника текущего чемпионата Аргентины.

"Тажерес" 24-й в турнирной таблице национального первенства, всего там 28 команд. И это с учетом того, что в последнее время команда демонстрирует прогресс результатов. Но подопечные Педру Кайшиньи очень аскетичная команда – она максимально сушит игру соперника, но и сама не многое может создать впереди.

"Велес" вообще на 26 месте в профессиональной лиге Аргентины и после 12 поединков имеет только одну победу. Однако он победил в первом матче дома со счетом 3:2 и от этого отталкивался, играя в Кордобе.

Матч был очень эмоционален на трибунах, но столь же аскетическим на поле. Гости ловили соперника на ошибках и забили дважды. Сначала не засчитали гол ветерана Лукаса Пратто, получившего мяч от партнера, сыгравшего перед этим рукой. А во втором тайме отличился 18-летний нападающий Хулиан Фернандес. Ему ассистировал Лукас Хансон, ключевой игрок "Велеса" в атакующих фазах. Что касается Фернандеса, то отмечу его прекрасные физические данные, дистанционную скорость и тот факт, что сыграв лишь чуть меньше ста минут в Либертадорес, он забил два гола и оба "Тажереса" в четвертьфинальных противостояниях.

Первый матч – 2:3.

"Эстудиантес" (Аргентина) – "Атлеитко Паранаэнсе" (Бразилия) 0:1 (0:0)

Ла Плата. Стадион "Хорхе Луис Хирши"

Арбитр: Андрес Матонте (Уругвай)

Гол: Витор Роке (90+6)

Подопечные Рикардо Зелински четко были нацелены на успех именно в Либертадоресе, поэтому в национальном первенстве сохраняли силы. Вообще, сугубо исторически "Эстудиантес" умеет играть на результат в самых сложных ситуациях и кубковых турнирах.

А вот "Паранаэнсе" сейчас бьется на трех фронтах, что является проблемой в смысле сохранения сил. В последнем туре Бразилейрао он на выезде обыграл грозный "Атлетико Минейро", 3:2, что держит "Ураганов" на четвертом месте первенства. Впереди у Фернандиньо и компании два матча полуфинала Кубка Бразилии против "Фламенго". Пришлось разрываться в приоритетах и ​​"Атлетико" решил попробовать почти невозможное – погнаться за всеми зайцами.

Аргентинцы провели матч достаточно активно и навязывали гостям свою игру. У них очень сильно отыграли центральные защитники Педро Энрике и Тьяго Элено.

До перерыва "Эстудиантес" имел два момента, которые не реализовали Хорхе Морел и Аугустин Рогел. Последнему особенно досадно, ведь в момент удара у него поехала опорная нога.

Во втором тайме хозяева забили, однако после просмотра видеоповторов гол Маурисио Ложо арбитр отменил – офсайд у другого игрока "Эстудиантеса", активно участвовавшего в эпизоде.

Впоследствии, уже в добавленное время к тайму, чистый выход на ворота соперника не реализовал Мауро Андрес Мендес.

Довести дело до серии пенальти не дала атака гостей на шестой добавленной минуте. Принадлежащий киевскому "Динамо" Витиньо выдал качественную подачу в штрафную с левого фланга, а 17-летний Витор Роке забил свой третий гол в форме "Ураганов".

"Сегодня мы отыграли не очень хорошо, но победили. Это произошло потому, что мы все верим друг в друга и готовы к борьбе с любым соперником. Атмосфера в команде идеальна и это невероятно радует меня. В течение длительной тренерской работы это случалось очень редко" - сказал Луис Фелипе Сколари после этого матча.

Его ждет шестой полуфинал Либертадорес, трижды туда он выходил с Палмейрасом и дважды с Гремио.

Первый матч – 0:0.

Полуфиналы:

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) – "Палмейрас" (Бразилия)

Велес Сарсфилд (Аргентина) – Фламенго (Бразилия)

Первые матчи пройдут 30 августа/1 сентября, вторые - 6-8 сентября.