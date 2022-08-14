Коринтианс хочет заменить ушедшего Виллиана экс-форвардом Шахтера Бернардом
Бернард намерен получать не менее 400 тысяч долларов в месяц
Фото: twitter FC SHAKHTAR
Бразильский "Коринтианс" пытается найти игроков на замену покинувшему клуб вингеру Виллиану. Тот заявил о том, что получал угрозы во время игры за клуб, и сейчас ведет переговоры с лондонским "Фулхэмом".
Среди интересных "Коринтиансу" игроков – экс-форвард донецкого "Шахтера" Бернард, последний год игравший за "Шарджу" из ОАЭ. Другим вариантом является Мишаэл из "Аль-Хиляля", известный по игре за "Фламенго".
Как сообщает издание GOAL.com, "Коринтианс" уже начал переговоры с Бернардом. Главной преградой для свершения трансфера является зарплата вингера. По информации медиа, в ОАЭ он получает около 2 миллионов бразильских реалов в месяц (приблизительно 400 тысяч долларов), и не намерен снижать требования ради перехода в "Коринтианс".
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