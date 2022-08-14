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Коринтианс хочет заменить ушедшего Виллиана экс-форвардом Шахтера Бернардом

Южная Америка
(1 голосов)

Бернард намерен получать не менее 400 тысяч долларов в месяц

Коринтианс хочет заменить ушедшего Виллиана экс-форвардом Шахтера Бернардом

Фото: twitter FC SHAKHTAR

UA-Футбол
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Бразильский "Коринтианс" пытается найти игроков на замену покинувшему клуб вингеру Виллиану. Тот заявил о том, что получал угрозы во время игры за клуб, и сейчас ведет переговоры с лондонским "Фулхэмом".

Среди интересных "Коринтиансу" игроков – экс-форвард донецкого "Шахтера" Бернард, последний год игравший за "Шарджу" из ОАЭ. Другим вариантом является Мишаэл из "Аль-Хиляля", известный по игре за "Фламенго".

Как сообщает издание GOAL.com, "Коринтианс" уже начал переговоры с Бернардом. Главной преградой для свершения трансфера является зарплата вингера. По информации медиа, в ОАЭ он получает около 2 миллионов бразильских реалов в месяц (приблизительно 400 тысяч долларов), и не намерен снижать требования ради перехода в "Коринтианс".

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В статье: Виллиан Бернард Коринтианс (Сан-Паулу)
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