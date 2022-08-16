Экс-защитник Динамо подрался с одноклубником в перерыве матча

Бывший защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано, выступающий сейчас в аргентинской "Боке Хуниорс", угодил в скандал. 33-летний футболист подрался с одноклубником Дарио Бенедетто в перерыве матча 13-го тура чемпионата Аргентины с "Расингом" (0:0).

По информации Ole, все началось в конце первого тайма с упрека со стороны Бенедетто в адрес целой группы игроков, среди которых был и Самбрано. И именно экс-динамовцу якобы было адресовано следующее: "Я убью тебя, дурак. Если мы и дальше будем просто наблюдать за их атаками через центр, мы пропустим".

Затем команды ушли на перерыв, и на второй тайм Карлос вышел с красным следом под левым глазом, а Бенедетто - с красным пятном на шее. Как утверждает источник, эти следы стали следствием драки, которую пришлось разнимать полиции.

Тренер "Боки" Уго Ибарра признал, что есть проблема, но не захотел уточнять.

"Была ссора, не более того. Я могу поговорить об игре. Я не имею понятие, что произошло, но я собираюсь поговорить с игроками и уточнить детали".

А на вопрос о травмах лица Самбрано ответил:

"Понятия не имею, 90 минут было сыграно, что-то могло произойти в игре… Была ссора и ничего больше. В раздевалке всегда были дискуссии, чтобы улучшить игру, так и должно быть".

К слову, после 13-ти сыгранных матчей "Бока Хуниорс" занимает 11-е место в таблице чемпионата Аргентины.

Правая шея Бенедетто до и после перерыва

Скриншоты: Ole