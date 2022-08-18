Экс-легионер Динамо получил наказание за драку с партнером по команде

Скандальный экс-защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано, играющий сейчас за "Бока Хуниорс", отстранен на два матча.

33-летний футболист не поможет своей команде в ближайших двух матчах из-за потасовки с партнером по команде. Аналогичное наказание получил и Дарио Бенедетто, якобы ударивший Самбрано в лицо. Оба футболиста пропустят матчи с "Росарио Сентраль" Карлоса Тевеса и "Дефенсы и Хустисии".

"У ребят возник спор, теперь время для размышлений", – прокомментировал инцидент вице-президент клуба Хуан Роман Рикельме.

По информации аргентинской прессы, футболисты подрались в перерыве матча против "Расинга" (0:0), а разнять их смогли только полицейские.