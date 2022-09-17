Дани Алвес: Если Месси обойдет меня по титулам - буду играть до 50 лет
Бразильцу сейчас 39, но и трофеев больше
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Защитник "Пумас" Дани Алвес поделился мыслями насчет завершении своей игровой карьеры.
"Я не люблю думать о будущем, потому что оно всегда неизвестно. Я позволяю жизни идти своим чередом. Если Месси обойдет меня по количеству титулов, то я буду играть до 50 лет (прим. - сейчас у Дани 46 титулов, а у Лео - 41)", - рассказал 39-летний игрок.
Также бразилец высказался насчет потенциального продолжения контракта с мексиканским клубом.
"Я сначала, прежде чем что-либо просить, люблю что-то показать. У меня есть год, чтобы продемонстрировать с ними. У меня не было проблем с этим. Мне нужно показать им, что я могу, что вместе мы можем построить в Мексике очень крутую команду, которая играет по-другому и молодые люди делают шаг вперед", - рассказал Дани Алвес.
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