Помощник Фонсеки в Шахтере может возглавить Сантос

Португальское издание A Bola сообщает, что экс-помощник Паулу Фонсеки в донецком "Шахтере" может стать коучем клуба из бразильской Серии А.

Руководство "Сантоса" уже запланировало встречу с Мигелем Кардозой. В случае согласия сторон, специалист подпишет соглашение до конца текущей кампании по возможности продления еще на один год.

Напомним, Кардозу работал в тренерском штабе Фонсеки в "Шахтере" в сезоне 2016/2017.