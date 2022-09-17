Помощник Фонсеки в Шахтере может возглавить Сантос
Кардозу проведет встречу с руководителями
Португальское издание A Bola сообщает, что экс-помощник Паулу Фонсеки в донецком "Шахтере" может стать коучем клуба из бразильской Серии А.
Руководство "Сантоса" уже запланировало встречу с Мигелем Кардозой. В случае согласия сторон, специалист подпишет соглашение до конца текущей кампании по возможности продления еще на один год.
Напомним, Кардозу работал в тренерском штабе Фонсеки в "Шахтере" в сезоне 2016/2017.
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Источник:A Bola
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