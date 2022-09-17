  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Помощник Фонсеки в Шахтере может возглавить Сантос
В тренде

Помощник Фонсеки в Шахтере может возглавить Сантос

Южная Америка
Обновлено
(1 голосов)

Кардозу проведет встречу с руководителями

Помощник Фонсеки в Шахтере может возглавить Сантос

Новина українською

Португальское издание A Bola сообщает, что экс-помощник Паулу Фонсеки в донецком "Шахтере" может стать коучем клуба из бразильской Серии А.

Руководство "Сантоса" уже запланировало встречу с Мигелем Кардозой. В случае согласия сторон, специалист подпишет соглашение до конца текущей кампании по возможности продления еще на один год.

Напомним, Кардозу работал в тренерском штабе Фонсеки в "Шахтере" в сезоне 2016/2017.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сантос (Бразилия) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
A Bola

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде