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ТМ. Бразилия и Аргентина разгромно победили, Уругвай уступил Ирану

Южная Америка
Обновлено
(1 голосов)

Месси и Неймар записали четыре голевых действия на двоих

ТМ. Бразилия и Аргентина разгромно победили, Уругвай уступил Ирану

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пока в Европе проходят матчи Лиги наций, топ-сборные Южной Америки проводят товарищеские встречи.

Вчера Уругвай в австрийском Санкт-Пельтене встречался с Ираном. Суарес и компания не смогли забить за 90 минут, однако пропустили на 78-й минуте от Тареми и уступили со счетом 0:1.

Бразилия тоже провела свой матч в Европе: накануне вечером "селесао" встретились с Ганой во французском Гавре. Еще в первом тайме подопечные Тите забили трижды. Первый гол был на счету Маркиньюша, замкнувшего подачу Рафиньи от углового, а затем дубль оформил Ришарлисон. Интересно, что оба гола нападающий "Тоттенхэма" забил из передач Неймара.

А вот Аргентина сыграла в американском Майами в ночь с 23 на 24 сентября по европейскому времени. Благодаря дублю Месси и голу Мартинеса подопечные Скалони разгромили Гондурас со счетом 3:0.

Впереди Уругвай, Бразилию и Аргентину ожидают еще по одному товарищескому матчу против соответственно Канады, Туниса и Ямайки.

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В статье: Бразилия Аргентина
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
24.09.2022 в 12:38
Бразилія хоч з більш- менш толковими збірними грає товарняки, Аргентина з Гондурасом і Ямайкою). Для чого?
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