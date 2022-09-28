Аргентина договорилась о продлении контракта с главным тренером

Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером Лионелем Скалони. Об этом сообщил президент Ассоциации футбола Аргентины Чики Тапиа.

"Я с гордостью сообщаю, что мы договорились о том, что Лионель Скалони останется в качестве тренера сборной Аргентины до чемпионата мира-2026 года", — написал Тапиа в своем Twitter.

44-летний специалист работает с национальной командой с 2018 года. Вместе с "бело-синими" Скалони выигрывал Копу Америки-2021 и Финалиссиму-2022. Под его руководством в 48 матчах было одержано 32 победы, 12 ничьих, а также 4 поражения.