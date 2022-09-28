Аргентина договорилась о продлении контракта с главным тренером
Лионель Скалони останется в команде до ЧМ-2026
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером Лионелем Скалони. Об этом сообщил президент Ассоциации футбола Аргентины Чики Тапиа.
"Я с гордостью сообщаю, что мы договорились о том, что Лионель Скалони останется в качестве тренера сборной Аргентины до чемпионата мира-2026 года", — написал Тапиа в своем Twitter.
44-летний специалист работает с национальной командой с 2018 года. Вместе с "бело-синими" Скалони выигрывал Копу Америки-2021 и Финалиссиму-2022. Под его руководством в 48 матчах было одержано 32 победы, 12 ничьих, а также 4 поражения.
Популярное сейчас
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Итоговая. Турнирная таблица группы Лиги наций с участием Украины
- ЛН. Армении не хватило сил, чтобы помочь Украине заскочить во вторую корзину отбора Евро-2024
- ТМ. Бразилия и Аргентина разгромно победили, Уругвай уступил Ирану
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО